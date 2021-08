Thêm 9.716 ca Covid-19

Trong 9.716 ca nhiễm được Bộ Y tế công bố tối 14/8 có 9.710 ca ở 40 tỉnh thành, tăng 560 ca so với hôm qua; 4.247 người khỏi bệnh; 349 ca tử vong.

Như vậy, trong 24 giờ qua số ca nhiễm tại TP HCM tăng 700 ca, Bình Dương giảm 787 ca, Đồng Nai tăng 215 ca.

TP HCM sau 7 ngày liên tiếp ghi nhận dưới 4.000 ca mỗi ngày, thì hôm nay lên 4.231 ca. Đồng Nai lần đầu tiên ghi nhận hơn 1.000 ca một ngày. Bình Dương ngày thứ ba liên tiếp ghi nhận số ca giảm, với 2.029 ca.

Hôm nay là ngày số ca nhiễm trong nước cao nhất kể từ đầu dịch, với 9.710 ca. Ngày số ca nhiễm cao thứ hai là 8/8 (9.684 ca), ngày số ca nhiễm cao thứ ba là 12/8 (9.653 ca).

Trong số ca nhiễm mới, 6.200 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (giảm 951 ca), 3.510 ca đang điều tra dịch tễ (tăng 1.511 ca).

Cụ thể, 9.710 ca hôm nay ghi nhận tại: TP HCM 4.231 ca, Bình Dương 2.029, Đồng Nai 1.023, Long An 653, Tiền Giang 461, Khánh Hòa 164, Cần Thơ 164, Đồng Tháp 118, Tây Ninh 97, Đà Nẵng 87, Bà Rịa - Vũng Tàu 77, Gia Lai 70, Vĩnh Long và Thừa Thiên Huế đều 57 ca, các tỉnh thành Bến Tre, Hà Nội và Phú Yên mỗi nơi 40 ca, Bình Thuận 36, Quảng Ngãi 35, An Giang 33, Kiên Giang 32, Đăk Lăk 26, Bình Định 23, Ninh Thuận 22, Sơn La 17, Trà Vinh 16, Lâm Đồng 14, Nghệ An 12, Nam Định 8, Bình Phước 5, Quảng Trị 4, các tỉnh Bạc Liêu, Thanh Hóa và Hải Dương mỗi nơi 3 ca, các tỉnh Lạng Sơn, Thái Bình, Lào Cai, Cà Mau mỗi nơi 2 ca, hai tỉnh Bắc Ninh và Quảng Bình mỗi nơi một ca.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP HCM lên 144.770, Bình Dương 41.621, Long An 13.885, Đồng Nai 13.070, Đồng Tháp 4.739, Tiền Giang 4.087, Khánh Hòa 4.080, Tây Ninh 3.314, Bà Rịa - Vũng Tàu 2.571, Cần Thơ 2.493, Hà Nội 2.395, Phú Yên 2.055, Đà Nẵng 1.946, Bắc Ninh 1.725, Vĩnh Long 1.574, Bình Thuận 1.408, Bến Tre 1.274, Trà Vinh 794, An Giang 719, Ninh Thuận 585, Đăk Lăk 510, Nghệ An 469, Kiên Giang 461, Quảng Ngãi 460, Bình Định 438, Gia Lai 340, Bình Phước 298, Thừa Thiên Huế 265, Lâm Đồng 178, Hải Dương 157, Lạng Sơn 145, Thanh Hóa 117, Sơn La 85, Bạc Liêu 76, Thái Bình 65, Quảng Bình 61, Lào Cai 59, Cà Mau 52, Quảng Trị 34, Nam Định 27.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 261.412, ghi nhận ở 62 tỉnh thành, trong đó 94.211 người đã được công bố khỏi bệnh.

4 tỉnh gồm Hải Phòng, Hòa Bình, Lai Châu, Tuyên Quang đã qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới.

Bắc Kạn, Quảng Ninh, đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

7 tỉnh, thành phố không xuất hiện ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Lào Cai, Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hải Phòng.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số nhiễm cao là TP HCM với 144.770 ca, Bình Dương 41.621, Long An 13.885, Đồng Nai 13.070, Bắc Giang 5.794.

Về điều trị, 4.247 người được công bố khỏi bệnh trong ngày 14/8, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 96.985. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 579. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 18.

Chiều 14/8, Bộ Y tế công bố thêm 349 ca tử vong, gồm tại: TP HCM 285 ca, Bình Dương 32, Long An 10, Tiền Giang 5, Đà Nẵng và Đồng Nai mỗi nơi 3, Cần Thơ 2, các tỉnh thành Hà Nội, Bến Tre, Bình Thuận, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh và Vĩnh Long mỗi nơi một.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tính đến ngày 14/8 là 5.437, xếp thứ 69 trong số 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tỷ lệ tử vong trên một triệu dân, Việt Nam xếp vị trí 161 (bình quân một triệu dân có 55 người tử vong do Covid-19).

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 150.579 xét nghiệm cho 569.731 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27/4 đến nay đã thực hiện 7.993.443 mẫu cho 22.570.078 lượt người.

Về tiêm chủng, trong ngày 13/8 thêm 727.902 liều vaccine được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 13.772.920, trong đó tiêm 1 mũi là 12.500.947 liều, tiêm mũi 2 là 1.271.973 liều.

TP HCM triển khai chương trình chăm sóc tại nhà (home-based care) cho các trường hợp nhiễm nCoV điều trị ngoại trú. Chương trình sẽ sử dụng có kiểm soát ngoài cộng đồng thuốc molnupiravir, đây là thuốc đã được nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ, Ấn Độ, cho kết quả khả quan về tính an toàn, khả năng dung nạp, làm sạch virus ở bệnh nhân thể nhẹ và vừa sau 5 ngày điều trị.

Lê Nga