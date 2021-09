Thêm 11.932 ca Covid-19

24 giờ qua số ca nhiễm tại TP HCM giảm 1.910 ca, Bình Dương tăng 408 ca, Đồng Nai tăng 137 ca, Long An tăng 16 ca, Kiên Giang tăng 79 ca. Trong số ca nhiễm hôm nay, có 6.758 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (tăng 2.132 ca), 5.169 ca đang điều tra dịch tễ (giảm 3.511 ca).

Trong ngày ghi nhận 217 ca tử vong tại: TP HCM 188, Bình Dương 10, Đồng Nai 4, Kiên Giang 3, Bình Thuận , Đà Nẵng, Tiền Giang đều 2, Gia Lai, Cần Thơ, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Nghệ An, Vĩnh Long đều một. Bổ sung 56 ca tử vong tại Đồng Nai từ thời gian trước.

Như vậy, hôm nay TP HCM ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong gần 40 ngày qua.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 284 ca/ngày. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 15.018 ca, tỷ lệ 2,5% tổng số ca mắc.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 596.981, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Về điều trị, 12.541 người được công bố khỏi bệnh trong ngày là 12.541, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 363.462. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.232 ca, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ 3.948; Thở oxy dòng cao HFNC 1.167; Thở máy không xâm lấn 147; Thở máy xâm lấn 941; ECMO 29.

11.927 ca hôm nay gồm: TP HCM 5.629, Bình Dương 3.971, Đồng Nai 960, Long An 337, Kiên Giang 165, Tiền Giang 147, Tây Ninh 137, An Giang 107, Khánh Hòa 46, Cần Thơ 46, Quảng Bình 38, Hà Nội 35, Đồng Tháp 34, Bà Rịa - Vũng Tàu 32, Quảng Ngãi 32, Bình Phước 31, Bình Thuận 31, Bình Định 19, Đà Nẵng 19, Đăk Lăk 18, Phú Yên 17, Sơn La 16, Quảng Nam 14, Sóc Trăng 11, Nghệ An 6, Đăk Nông 5, Ninh Thuận 5, Bạc Liêu 4, Thanh Hóa 3, Hưng Yên 3, Gia Lai, Trà Vinh, Bắc Ninh 2, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Bến Tre đều một.

Sở Y tế Thừa Thiên Huế báo cáo đính chính: 2 ca nhập cảnh đã được thông báo vào ngày 9/9 điều chỉnh lại thành 2 ca nhiễm ghi nhận trong nước.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12.867.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP HCM 291.871, Bình Dương 153.830, Đồng Nai 33.842, Long An 27.874, Tiền Giang 11.577, Đồng Tháp 7.783, Khánh Hòa 7.219, Tây Ninh 6.468, Đà Nẵng 4.799, Cần Thơ 4.677, Hà Nội 3.992, Bà Rịa - Vũng Tàu 3.839, Kiên Giang 3.034, Phú Yên 2.871, Bình Thuận 2.828, An Giang 2.583, Bắc Ninh 1.863, Bến Tre 1.819, Nghệ An 1.774, Trà Vinh 1.412, Đăk Lăk 1.400, Quảng Bình 1.131, Sóc Trăng 991, Quảng Ngãi 940, Bình Phước 884, Bình Định 868, Thừa Thiên Huế 745, Ninh Thuận 741, Quảng Nam 537, Gia Lai 519, Hà Tĩnh 446, Đăk Nông 425, Thanh Hóa 378, Hưng Yên 287, Sơn La 251, Bạc Liêu 249.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 601.349 ca nhiễm, đứng thứ 49/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 157 (bình quân cứ 1 triệu người có 6.113 ca nhiễm).

6 tỉnh gồm Điện Biên, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

6 tỉnh gồm Bắc Kạn, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang.

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 220.191 xét nghiệm cho 490.604 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 14.611.799 mẫu cho 42.465.923 lượt người.

Về tiêm chủng, trong ngày 10/9 có 1.175.698 liều vaccine được tiêm, số cao nhất từ trước đến nay, trong đó Hà Nội tiêm được trên 360.000 liều. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 27.108.588 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 22.367.824 liều, tiêm mũi 2 là 4.740.764 liều.

Tại TP HCM, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống sẽ chủ động thực hiện việc xét nghiệm Covid-19 trên nguyên tắc "4 tự": Tự xây dựng kế hoạch, tự thực hiện, tự xét nghiệm và tự kiểm tra đối với nhân viên, với tần suất lấy mẫu là 3 ngày/lần theo quy định của Bộ Y tế. Ngoài ra, các cơ sở này phải đăng ký kinh doanh với quận, huyện, thành phố Thủ Đức để được cấp giấy đi đường, đảm bảo điều kiện người lao động đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine và xét nghiệm nhanh âm tính 3 ngày/lần theo mẫu đơn hoặc mẫu gộp 3 người.

TP Hà Nội tính đến trưa 11/9, toàn thành phố đã lấy được 876.427 mẫu, trong đó có 674.700 mẫu xét nghiệm PCR mẫu gộp và 201.727 mẫu test nhanh kháng nguyên. Kết quả, trong số 674.700 mẫu xét nghiệm PCR mẫu gộp, đã có 52.028 mẫu âm tính, 02 mẫu dương tính, số còn lại chờ kết quả. Trong số 201.727 mẫu test nhanh kháng nguyên, có 201.714 mẫu âm tính, 13 mẫu dương tính. 13 mẫu dương tính qua test nhanh được lấy lại mẫu để xét nghiệm PCR, kết quả có 7 mẫu dương tính.

Tỉnh Bình Dương đang huy động lực lượng từ "vùng xanh" hỗ trợ cho "vùng đỏ" với quyết tâm dồn toàn lực để hoàn thành việc xét nghiệm bóc tách hết F0 còn phát sinh trong động đồng tại những khu vực còn "vùng đỏ"; qua đó nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch để đưa Bình Dương trở về trạng thái bình thường mới.