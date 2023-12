Covid-19 lây lan mạnh ở Anh

Covid-19 đang lây lan mạnh ở Anh với số ca nhiễm tăng gấp đôi sau hai tuần, cứ 24 người Anh và Scotland thì có một người nhiễm virus.

Dữ liệu trên do Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) và Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) giám sát trong tuần từ ngày 6 đến 13/12, tăng so với tỷ lệ một trên 55 người vào tuần trước đó. Dữ liệu này dựa trên kết quả sức khỏe của 150.000 người và 30.000 xét nghiệm Covid-19 mỗi tuần.

Thủ đô London và vùng Đông Nam nước Anh là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với tỷ lệ lây nhiễm lần lượt là 6,1 và 4,8%, tiếp theo là miền Đông với 4,4%. Số ca nhiễm cao nhất là ở người trẻ, từ 18 đến 44 tuổi.

Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) cảnh báo số ca nhập viện vì Covid-19 đang gia tăng.

Giới chức y tế lo ngại đợt bùng phát sẽ tiếp tục gia tăng vào những tuần tới, khi người dân tụ tập kỷ niệm lễ giáng sinh và năm mới. Người bị ho, đau họng hoặc sổ mũi được khuyến cáo hạn chế tiếp xúc với người già, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh lý tiềm ẩn. Đây là nhóm dễ tổn thương, có thể chuyển nặng nhanh chóng sau khi nhiễm virus.

Người dân Anh tại Trung tâm Tiêm chủng Dịch vụ Y tế Quốc gia. Ảnh: CBC

Một số nhà khoa học nhận định con số này là lời cảnh tỉnh, cho thấy Anh vẫn chưa thoát khỏi dịch bệnh. Tuy nhiên, số khác cho biết virus không gây ra nhiều tác động như những năm trước. Hiện giới chức chưa thống kê cụ thể mức độ lây nhiễm có thể tăng cao đến đâu.

Giáo sư Steven Riley, Tổng giám đốc dữ liệu và giám sát tại UKHSA, cho biết thời điểm này trong năm, thời tiết lạnh giá, ngày ngắn hơn và giao tiếp xã hội gia tăng. Khả năng lây truyền các loại virus đường hô hấp như Covid-19 là đặc biệt cao.

Tình trạng này có thể dẫn đến nhiều biến chủng mới, tiếp tục khiến làn sóng dịch tăng cao.

Gần đây, số ca Covid-19 tăng trở lại ở Mỹ, nhiều nước Đông Nam Á. Nguyên nhân chủ yếu là thời tiết trở lạnh, virus đường hô hấp hoạt động mạnh và sự lưu hành của biến chủng mới JN.1. Tổ chức Y tế Thế giới đầu tuần này đã đưa chủng JN.1 vào nhóm biến chủng đáng quan tâm.

Giới chức nhiều nơi áp dụng trở lại các biện pháp kiểm soát như lắp đặt máy quét thân nhiệt tại sân bay, yêu cầu người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Tại Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng nhận định số ca Covid-19 có nguy cơ tăng thời gian tới, chủ yếu do các biến chủng phụ của Omicron. Việt Nam chưa ghi nhận biến chủng JN.1.

Thục Linh (Theo Daily Mail)