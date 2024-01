Courtois: 'Haaland xứng đáng giành The Best 2023 hơn Messi và Mbappe'

Theo thủ môn Thibaut Courtois, sau mùa giải bùng nổ cùng Man City, Erling Haaland xứng đáng giành FIFA The Best 2023 hơn Lionel Messi và Kylian Mbappe.

"Mbappe và Messi đều là những cầu thủ xuất sắc, nhưng tôi nghĩ Haaland xứng đáng với The Best 2023, vì cậu ấy đã vô địch Champions League, Ngoại hạng Anh, Cup FA và ghi rất nhiều bàn", Courtois nói trên trang chủ UEFA ngày 4/1. "Haaland xứng đáng nhất, dù hai người còn lại cũng ghi rất nhiều bàn. Chúng ta hãy chờ xem giải thưởng sẽ thuộc về ai".

Thủ thành Bỉ cũng nhắc tên Messi, Haaland, Mbappe cùng Cristiano Ronaldo là những cầu thủ hay nhất từng đối đầu. "Có rất nhiều cái đẳng cấp mà bạn có thể chọn và tôi không thể kể hết. Tôi may mắn được đối đầu một số tên tuổi vĩ đại nhất trong lịch sử, điều thật sự đặc biệt", Courtois nói thêm.

Thủ môn Thibaut Courtois bay người cản cú đánh đầu của Erling Haaland trong trận Man City - Real Madrid ở bán kết lượt về Champions League trên sân Etihad, Manchester ngày 17/5/2023. Ảnh: AFP

Courtois cũng lọt top 3 đề cử cho giải thủ môn hay nhất năm của FIFA, bên cạnh Ederson (Man City) và Yassine Bounou (Al Hilal). Courtois ca ngợi Bounou có mùa giải tuyệt vời, cùng Sevilla vô địch Europa League và góp công lớn giúp tuyển Morocco vào bán kết World Cup 2022. Thủ thành của Real Madrid cũng đánh giá Ederson là thủ môn hiện đại và thi đấu xuất sắc với cú ăn ba lịch sử cùng Man City. Courtois nhấn mạnh cả Bounou lẫn Ederson đều xứng đáng đoạt giải năm nay.

Cuối tháng 12, FIFA công bố ba ứng viên cho giải thưởng The Best 2023 là Messi, Mbappe và Haaland. Trong đó, việc Messi được xướng tên gây tranh cãi khi FIFA tính thành tích cho The Best từ 19/12/2022 đến 20/8/2023, tức hành trình vô địch World Cup 2022 của siêu sao người Argentina không được tính.

Trong thời gian này, Messi chơi 37 trận, ghi 26 bàn và kiến tạo 12 lần cho PSG, Argentina và Inter Miami. Tương tự, Mbappe cũng bị coi là không xứng đáng vào Top 3, khi ghi 17 bàn trong 20 trận tại Ligue 1 và mờ nhạt khi PSG bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League trong giai đoạn tính thành tích.

Haaland là ứng viên nặng ký nhất với 36 bàn trong 44 trận, góp công lớn giúp Man City giành cú ăn ba lịch sử với Champions League, Ngoại hạng Anh, Cup FA và sau đó tiếp tục giành Siêu Cup châu Âu. Tiền đạo Na Uy cũng tàn phá loạt kỷ lục và giành nhiều danh hiệu cá nhân, gồm Cầu thủ hay nhất, Cầu thủ trẻ xuất sắc Ngoại hạng Anh 2022-2023 do ban tổ chức giải đấu trao và Giày vàng châu Âu, danh hiệu thuộc về cầu thủ lập công nhiều nhất tại các giải vô địch quốc gia.

Ngoài giải cầu thủ hay nhất và thủ môn hay nhất, FIFA cũng công bố top 3 HLV hay nhất, gồm Pep Guardiola (Man City), Simone Inzaghi (Inter) và Luciano Spalletti (Napoli và tuyển Italy). Người thắng giải này năm ngoái là HLV Lionel Scaloni (Argentina).

Ở hạng mục HLV bóng đá nữ hay nhất năm 2023, ba nhà cầm quân lọt Top 3 đề cử là Jonatan Giraldez (Barca), Emma Hayes (Chelsea) và Sarina Wiegman (ĐT Anh). Ba cầu thủ nữ được đề cử là Aitana Bonmati (Barca), Linda Caicedo (Real) và Jennifer Hermoso (Tigres UANL).

The Best lần đầu trao giải năm 2016, sau khi tách ra từ Quả Bóng Vàng FIFA. Kể từ đó, Cristiano Ronaldo, Messi và Robert Lewandowski đều hai lần đoạt giải, còn lại Luka Modric một lần được vinh danh. Messi thắng giải gần nhất năm 2022, chủ yếu nhờ chức vô địch World Cup.

Hội đồng bình chọn The Best kỳ này gồm bốn nhóm, là HLV, thủ quân các đội tuyển quốc gia, nhà báo từ các liên đoàn thành viên và độc giả bình chọn trực tuyến. Bốn nhóm này sẽ có trọng số tương đương là 25%, trong đó ba nhóm đầu sẽ được công khai kết quả phiếu sau lễ trao giải. Lễ trao giải The Best 2023 sẽ diễn ra tại London tối 15/1.

Hồng Duy