Coteccons báo lãi cao nhất gần 7 năm

Quý đầu niên độ 2026, Coteccons lãi gần 295 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ và cao nhất gần 7 năm qua.

Báo cáo tài chính quý I niên độ 2026 (tương đương quý III/2025) của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) cho thấy doanh thu đạt gần 7.452 tỷ đồng, tăng khoảng 57% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài doanh thu hợp đồng xây dựng chiếm hơn 99%, công ty còn có thêm doanh thu bán hàng khoảng 24,5 tỷ đồng.

Trừ đi giá vốn, họ có lãi gộp gần 322 tỷ đồng, cải thiện cùng tốc độ với doanh thu. Ban lãnh đạo cho biết thêm chính sách trích lập dự phòng với các dự án rủi ro mà CTD đã chủ động thực hiện từ năm trước đã làm giảm nhẹ tác động của các biến động về chi phí nhân công, nguyên vật liệu xây dựng và các yếu tố vĩ mô lên giá vốn trong kỳ.

Hoạt động tài chính mang về thêm hơn 77 tỷ đồng, tăng 9%, chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng và đầu tư chứng khoán. Ngoài ra, công ty còn ghi nhận hơn 183 tỷ đồng lợi nhuận khác từ thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Hoạt động kinh doanh tăng trưởng cũng kéo theo nhóm các chi phí thường xuyên cao hơn cùng kỳ. Trong đó, chi phí tài chính tăng 27% lên gần 50 tỷ đồng, phần lớn là lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng cao hơn 32%, đạt gần 156 tỷ đồng, hơn một nửa là chi phí nhân viên.

Tổng lại, Coteccons ghi nhận gần 295 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ và đạt mức cao nhất 27 quý, tương đương gần 7 năm. Con số này còn vượt mức lãi cả năm của giai đoạn 2021-2023.

Năm nay, CTD đặt mục tiêu doanh thu ở mức 30.000 tỷ đồng, cao hơn 20% so với niên độ tài chính trước. Nếu thành công, đây là mức thu cao nhất từ trước tới nay của doanh nghiệp. Lợi nhuận sau thuế được kỳ vọng ở mức 700 tỷ đồng, cao hơn 54% - cao nhất kể từ năm 2020, tương đương mức trước đại dịch. Sau ba tháng đầu tiên, họ hoàn thành gần 25% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã đạt hơn 42% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến cuối kỳ này, tổng tài sản của Coteccons vào khoảng 31.178 tỷ đồng, tăng gần 5% so với đầu niên độ. Họ có khoảng 4.951 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Ngoài ra, công ty cũng đầu tư cổ phiếu hơn 50 tỷ đồng. TCB và HDB là hai mã chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục.

Hàng tồn kho tăng hơn 15% lên 6.890 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Ngoài ra, hàng hóa bất động sản tồn kho cũng ghi nhận hơn 100 tỷ đồng.

Nợ khó thu hồi gần như giữ nguyên ở mức 1.566 tỷ đồng. Hai khách hàng có nợ xấu lớn nhất vẫn là Công ty Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh (hơn 526 tỷ) và Công ty Minh Việt (gần 122 tỷ). CTD đã trích lập dự phòng toàn bộ hai khoản nợ khó đòi trên.

Logo Coteccons treo trên một công trường xây dựng. Ảnh: CTD

Về nợ phải trả, Coteccons đang ghi nhận gần 21.917 tỷ đồng, tăng gần 6%. Trong đó, nợ vay tài chính chiếm hơn 3.800 tỷ đồng, cao hơn 27% so với đầu niên độ. Họ chủ yếu vay vốn từ ngân hàng.

Theo Chứng khoán ACB (ACBS), CTD là một trong những công ty có đòn bẩy tài chính thận trọng nhất trong ngành xây dựng, với tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản khoảng 10% và tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu khoảng 30% vào cuối niên độ 2025, đều thấp hơn so với trung vị ngành là 36% và 132%.

ACBS kỳ vọng sự phục hồi của ngành bất động sản, nhu cầu ở thật và tốc độ đô thị hóa sẽ thúc đẩy nhu cầu xây dựng gia tăng. Khi đó, tổng giá trị hợp đồng chuyển tiếp (backlog) lớn sẽ đảm bảo cho sự tăng trưởng của CTD trong chu kỳ hồi phục của ngành. Tính đến cuối quý đầu niên độ, backlog của công ty đạt mức 51.600 tỷ đồng.

Tất Đạt