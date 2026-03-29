Cột bánh tét bằng dây nylon, gói giò chả bằng lá chuối nhựa

Vài năm gần đây, khi gói bánh tét đám giỗ, mẹ tôi không còn chuẩn bị dây chuối khô để cột bánh nữa.

Nhà tôi năm nào cũng làm vài đám giỗ và tất nhiên là có gói bánh tét theo truyền thống. Trước đám chừng một tuần thì mẹ tôi chuẩn bị dây chuối khô, chẻ ra để cột bánh.

Đó là chuyện thời trước, mấy năm nay, mẹ tôi không chuẩn bị dây chuối phơi khô nữa mà chuyển sang dùng dây nylon, loại dùng để cột hàng. Năm đầu tiên, mẹ tôi mua dây nylon màu đỏ, nấu bánh với nhiệt độ cao cả chục tiếng, thật sự lo ngại. Vài năm gần đây thì bà chuyển sang mua dây nylon màu trắng để "an tâm".

Tôi còn thấy nhiều nơi làm chả giò bán, nhưng không gói bằng lá chuối, mà gói bằng những miếng nhựa nylon... có vân giả lá chuối. Thật sự đáng lo ngại, vì không phải đồ nhựa nào cũng là loại chịu được nhiệt độ cao khi nấu nướng.

Đây là hai trong nhiều ví dụ rất rõ về cách chúng ta đang dần thay đổi thói quen theo hướng tiện lợi hơn, nhanh hơn, nhưng cũng dễ dãi hơn với rủi ro mà chính mình chưa hiểu hết.

Ngày xưa, việc chẻ dây chuối, phơi khô, rồi cột bánh tét không chỉ là một công đoạn, mà là một phần của quy trình nấu nướng. Nó tốn thời gian, nhưng lại thật an tâm vì tất cả đều là vật liệu tự nhiên.

Còn bây giờ, chỉ cần ra tiệm là có ngay một cuộn dây nylon, vừa chắc, vừa nhanh, lại không cần chuẩn bị trước. Không phải ai cũng biết rằng nhiều loại nhựa khi gặp nhiệt độ cao có thể biến dạng, thậm chí thôi ra các chất không mong muốn.

Những sợi dây nylon tưởng như vô hại, khi bị đun liên tục trong nồi bánh suốt cả chục tiếng đồng hồ, liệu có an toàn? Những lớp lá chuối giả nhưng bản chất vẫn là nhựa và chúng có được sản xuất để chịu nhiệt hay không và ai đảm bảo vấn đề này?

Đức Khang