Copenhagen là thành phố an toàn nhất thế giới 2021

Đan MạchBa đại diện của châu Á nằm trong danh sách điểm đến an toàn nhất thế giới là Singapore, Tokyo và Hong Kong.

Economist Intelligence Unit (EIU), cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn cầu thuộc tạp chí The Economist, đã chọn ra 10 thành phố an toàn nhất thế giới từ 60 điểm đến, vùng đô thị lớn. Bình chọn này được công bố hai năm một lần, bắt đầu từ 2015. Hiện nay, các thành phố được chấm điểm dựa trên 76 tiêu chí riêng lẻ thuộc 5 bộ tiêu chí chính là con người, hạ tầng, y tế, an ninh kỹ thuật số và an ninh môi trường.

Đây là lần đầu tiên, thủ đô Đan Mạch được vinh danh ở hạng mục thành phố an toàn nhất thế giới. Năm 2019, nó đứng thứ 8. Ảnh: Pinterest

Copenhagen đứng đầu danh sách khi đạt 82,4 trên 100 điểm. Một trong những yếu tố quan trọng khiến nơi này trở thành thành phố an toàn là tỷ lệ tội phạm thấp, và đang ở mức thấp nhất trong một thập kỷ qua, theo Lars Weiss, thị trưởng Copenhagen. Bên cạnh đó, thành phố có sự gắn kết xã hội lớn, khoảng cách giàu nghèo hẹp. Đây là thành phố mà lao công và giám đốc trong công ty thường xuyên gặp nhau trong siêu thị khi đi mua đồ hay con cái họ học chung trường.

Toronto của Canada đứng thứ hai với tổng số 82,2 điểm. Đứng thứ ba là Singapore với 80,7 điểm và Sydney, Australia xếp thứ tư với 80,1 điểm. Tokyo của Nhật Bản đứng thứ 5 với 80 điểm. 5 cái tên còn lại là Amsterdam, Hà Lan (79,3 điểm); Wellington, New Zealand (79 điểm); Hong Kong (Trung Quốc) và Melbourne (Australia) đồng hạng 8 với 78,6 điểm. Stockholm (Thụy Điển) đứng cuối top 10 với 78 điểm.

Bên cạnh đó, hồi tháng 6, EIU cũng công bố danh sách 10 thành phố đáng sống nhất 2021. Đứng đầu danh sách là Auckland (New Zealand) rồi tiếp là Osaka (Nhật Bản) và Adelaide (Australia). Wellington (New Zealand) đứng thứ tư , đồng hạng với Tokyo (Nhật Bản). 5 cái tên tiếp theo là Perth (Australia), Zurich (Thụy Sĩ), Geneva (Thụy Sĩ), Melbourne (Australia) và Brisbane (Australia). Tiêu chí để xếp hạng thành phố dựa trên 30 yếu tố riêng lẻ thuộc 5 bộ tiêu chí chính là sự ổn định , y tế, văn hóa và môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng.

Anh Minh (Theo CNN)

Cuộc sống thường ngày ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới