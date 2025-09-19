De Bruyne ôm sầu khi tái ngộ Man City ở Champions League

AnhTrong ngày gặp lại đội bóng cũ Man City ở lượt đầu vòng bảng Champions League, tiền vệ Kevin De Bruyne phải rời sân sau chưa đầy nửa tiếng, còn Napoli thua 0-2.​​

Trước khi sang Napoli hè này, tiền vệ 34 tuổi đã trải qua 10 năm đầy ắp thành công tại Man City, trong đó có một Champions League, sáu Ngoại hạng Anh, 422 trận, 108 bàn và 177 kiến tạo. Vì vậy, ngày trở về Etihad, De Bruyne được các CĐV Man City chào đón nhiệt liệt. Tuy nhiên, tiền vệ người Bỉ không được thi đấu trọn vẹn vì bị rút ra ngay giữa hiệp một.

Khi hậu vệ Giovanni Di Lorenzo bị truất quyền thi đấu phút 21, trận đấu trở thành một đêm dài với Napoli, đội có sự góp mặt của cả ba gương mặt từng chơi bóng tại Manchester: Scott McTominay, Rasmus Hojlund và De Bruyne. Chỉ năm phút sau, De Bruyne buộc phải nhường chỗ cho Mathias Oliveira vì lý do chiến thuật. CĐV chủ nhà giăng biểu ngữ và hát vang tên của De Bruyne khi anh rời sân, nhưng cựu cầu thủ Man City không thế giấu sự thất vọng với quyết định của Antonio Conte.

De Bruyne (giữa) tranh chấp với Khusanov (số 45), trong hiệp một trận Napoli gặp Man City, trên sân Etihad, Manchester, Anh hôm 18/9. Ảnh: Reuters

Tấm thẻ đỏ của Di Lorenzo sau pha phạm lỗi với Erling Haaland sát cấm địa khiến Conte không thể áp dụng những gì De Bruyne tư vấn về Man City trước trận. Đội khách buộc phải chơi tử thủ, nhưng cũng chỉ trụ vững đến đầu hiệp hai.

Haaland mở tỷ số bằng bàn thứ 50 ở Champions League chỉ sau 49 trận – kỷ lục vượt xa mốc 62 trận mà Ruud van Nistelrooy từng giữ. Pha lập công tại Etihad hôm 18/9 là bàn thứ bảy trong năm trận gần nhất của Haaland cho Man City. Một phong độ đáng sợ, gợi nhớ mùa ăn ba huyền thoại 2022-2023 của tiền đạo Na Uy.

Trước đó, ngôi sao sáng nhất là thủ môn Vanja Milinkovic-Savic, người chơi kiên cường cho đến khi Haaland và Jeremy Doku thay nhau ghi bàn trong hiệp hai. Đó đều là những pha lập công mang đậm dấu ấn cá nhân, từ pha đánh đầu nối của Haaland đến tình huống đi bóng qua một loạt hậu vệ rồi dứt điểm của Doku.

Haaland (xanh) đánh đầu hạ thủ môn Milinkovic-Savic, trên sân Etihad, Manchester, Anh hôm 18/9. Ảnh: Reuters

Napoli trụ qua được hiệp một cũng đã là một thành công. Họ chỉ dứt điểm một lần so với 16 của Man City trong 45 phút đầu, khi Leonardo Spinazzola đón đường chuyền dài của De Bruyne rồi sút thiếu chính xác.

Conte có lẽ chỉ dặn học trò tiếp tục chịu đựng và phòng ngự sau giờ nghỉ. Nhưng điều đó không đủ. Man City ghi hai bàn ở nửa sau trận, dù chỉ dứt điểm trúng hướng cầu môn hai lần trong hiệp hai. Thắng 2-0, thầy trò Pep Guardiola chứng tỏ họ đang trở lại với sức mạnh đáng gờm ở Champions League.

Vy Anh