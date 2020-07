Công Vinh chưa đạt trọn mục tiêu ở VAO

Nhắm vào top 10 chung cuộc, nhưng Lê Công Vinh chỉ cán đích T13 ở giải golf vô địch nghiệp dư Quốc gia (VAO).

Hôm 19/7, Công Vinh hoàn tất vòng cuối với bảng điểm 77 gậy. Trên mặt sân par72 ở Nam Hội An, anh ghi tổng cộng hai birdie để bù cho hai bogey. Nhưng thành tích chặng về đích của anh lại bị ảnh hưởng bởi rắc rối chuyên môn nghiêm trọng trong hai hố.

Tại hố 9 của sân, Vinh phải dùng bảy cú đánh để kết thúc hố, tương đương double bogey. Ở hố 14, anh nhận triple bogey vì tốn đến tám gậy mới có thể chốt lỗ.

Công Vinh (phải) lẽ ra có thể đạt kết quả tốt hơn tại VAO 2020. Ảnh: Golf News / Duy Dương.

Cả hai hố này đều thuộc par5 và Công Vinh xử lý chúng ổn thoả trong ba ngày trước đó. Cựu cầu thủ từng đoạt ba Quả Bóng Vàng Việt Nam bogey hố 9 ở vòng khai cuộc rồi toàn par ở hai vòng kế tiếp. Còn hố 14, anh liên tục đánh đủ số gậy chuẩn từ đầu đến chặng áp chót.

Trong lần đầu xuất hiện ở đấu trường golf nghiệp dư toàn quốc, Công Vinh tự nhận là người "mới vào nghề" và chỉ muốn qua cắt loại. Dù vậy, cựu tiền đạo người Nghệ An vẫn nghĩ đến khả năng vào top 10 chung cuộc. Cuối ngày 17/7 anh đạt mục tiêu thứ nhất với điểm +13 và thuộc nhóm T12 sau 36 hố.

Qua 18 hố tiếp theo, Công Vinh không đạt phong độ tốt, thừa chín gậy khiến điểm sau 54 hố lên mức +22. Sau ba năm rưỡi chơi golf, anh đạt điểm chấp 5.8 và thuộc phân khúc trình độ cao - "single handicap".

Ngôi vô địch VAO 2020 thuộc về Nguyễn Đặng Minh với điểm chung cuộc +4. Golfer trẻ đến từ Hà Nội cùng chia sẻ đỉnh bảng với đấu thủ cùng lứa 2005 Đặng Quang Anh ở điểm +4 sau 54 hố. Cả hai nắm lợi thế dẫn trước sáu gậy so với đối thủ liền kề Nguyễn Vũ Quốc Anh. Trong chặng cuối, Đặng Minh có phong độ trội hơn, ghi bảng điểm even par còn Quang Anh đánh 74 gậy và đành về nhì ở điểm +6. Đỗ Anh Đức chốt top 3, kém 10 gậy so với nhà vô địch.

Đặng Minh (phải) vui mừng sau khi vô địch. Ảnh: Golf News / Duy Dương.

VAO khởi tranh hôm 16/7 ở Vinpearl Golf Nam Hội An. Giải diễn ra cùng thời gian và địa điểm với giải vô địch golf nữ nghiệp dư quốc gia (VLAO) đấu 54 hố. Cả hai sự kiện đều do Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) chủ trì. Danh hiệu VLAO 2020 thuộc về Hanako Kawasaki ở điểm -3. Golfer sinh năm 1999 mang hai dòng máu Việt-Nhật từng thắng kỳ 2016, 2018. Ở lần thứ ba lên bục đăng quang, cách biệt của Kawasaki so với á quân Samantha Marie Dizon lên đến 20 gậy.

