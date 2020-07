Công Vinh qua cắt loại ở VAO

Quảng NamĐánh 76 gậy ở vòng hai, Lê Công Vinh sớm đạt mục tiêu cá nhân trong lần đầu dự giải golf Vô địch nghiệp dư Quốc gia (VAO).

Trên mặt sân par72 ở Nam Hội An hôm 16/7, cựu tiền đạo tuyển thủ bóng đá quốc gia xuất phát từ hố 10 và nhập cuộc ổn định. Qua sáu hố đầu, Công Vinh không những bảo toàn số gậy chuẩn mà còn có birdie đầu tiên trong bảng điểm tại hố 13. Tuy nhiên, đoạn đường từ hố 16 đến hố 4, anh gặp khó về chuyên môn ở môn thể thao mới - vướng đến năm bogey. Dù vậy, Công Vinh thu thêm birdie ở hố 6, bogey hố áp chót rồi chốt vòng bằng điểm par.

Công Vinh vượt qua cắt loại ngay lần đầu dự một giải golf tầm quốc gia. Ảnh: Golf News / Duy Dương.

Đây là màn cải thiện thành tích đáng được ghi nhận đối với Công Vinh nếu xét thâm niên golf chỉ khoảng 3,5 năm và ít dự giải quy mô toàn quốc. Ở chặng đầu hôm 16/6, Công Vinh đánh đến 81 gậy.

"Tôi putt không hiệu quả nên thừa đến chín gậy. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ đấu tốt hơn ở vòng tiếp theo. Ở môn này, khó thể nói trước điều gì", Công Vinh nói sau vòng mở màn. Đạt điểm +13, Công Vinh thuộc nhóm T12 và sẽ xuất phát từ hố 10 ở vòng áp chót trong hôm nay 18/7.

Tốc độ green của giải được duy trì ở mức 9.6. Các golfer nam phải đi bộ, xuất phát từ tee vàng. Từ vị trí phát bóng này, sân dài gần 7.000 yard, tương đương 6,4 km.

"Tôi dự giải vì muốn có trải nghiệm thi đấu ở một sự kiện golf nghiệp dư, nhưng được tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp. Và tôi muốn vượt qua cắt loại. Nếu thành công, tôi sẽ nhắm đến việc lọt vào top 10 chung cuộc", Công Vinh nói về mục tiêu thành tích ở VAO 2020. Kỷ lục gia về số lần khoác áo và ghi bàn cho tuyển Việt Nam hiện có handicap 5.8 và trội ở khả năng dùng gậy sắt.

"Golf là môn khó và mỗi ngày đều khác nhau. Nhưng nó khơi gợi quyết tâm chinh phục thử thách của sân và cả bản thân. Golf giúp tôi điềm tĩnh hơn qua cách xử lý tình huống trên sân", Công Vinh nói thêm.

Bên cạnh Công Vinh, VAO còn ghi nhận MC - diễn viên Bình Minh đạt điểm +26 và giành quyền đi tiếp. Đây cũng là điểm cắt loại của giải và còn 51 người đấu cuối tuần. Bình Minh chơi golf hơn hai năm với handicap 8.5 và sở trường dùng gậy driver.

Top 3 sau 36 hố thuộc về các golfer sinh năm 2005, trong đó, Đặng Quang Anh giữ đỉnh bảng ở điểm even par. Golfer này giữ cách biệt dẫn trước ba gậy so với vị trí thứ hai của Nguyễn Quang Trí và năm gậy so với người chốt top Nguyễn Bảo Long. Đây là những gương mặt triển vọng của Việt Nam ở golf thành tích cao cấp khu vực.

VAO 2020 quy tụ hơn 120 nam, do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức trong bốn ngày tại Vinpearl Golf Nam Hội An. Đơn vị này cũng triển khai giải nữ nghiệp dư quốc gia – VLAO với ba vòng đấu cùng khung thời gian và địa điểm.

Đỉnh bảng VLAO đang thuộc về Hanako Kawasaki ở điểm +1. Golfer nữ sinh năm 1999 mang hai dòng máu Việt - Nhật từng vô địch VLAO 2016 và 2018. Đứng thứ hai sau 36 hố là Samantha Marie Dizon ở điểm +8. Sau khi cắt loại ở điểm +49, giải còn 21 người phân định thành tích trong khi danh sách ban đầu gồm 33 golfer.

Quốc Huy