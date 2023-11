Công viên lớn nhất Thanh Hóa trước cải tạo

Công viên Hội An hiện có nhiều công trình kiến trúc độc đáo mang biểu trưng của TP Hội An (Quảng Nam) như mô hình chùa Cầu, dãy phố cổ Hội An...

TP Thanh Hóa đang hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị triển khai dự án nâng cấp, cải tạo công viên này. Cụ thể, thành phố sẽ nâng cấp hệ thống cổng, tường rào, đường nội bộ, điện chiếu sáng, nhà vệ sinh, cây lọc nước, camera an ninh, thiết bị thể dục thể thao... Dự án sẽ thực hiện trong năm 2023-2026, phấn đấu xong trong năm 2024.

Mục tiêu của dự án là phát huy tối đa giá trị văn hóa của công viên trung tâm lớn nhất thành phố, tạo điểm nhấn về không gian cảnh quan, kết nối hài hòa với kiến trúc tổng thể đô thị, góp phần phát triển kinh tế xã hội...