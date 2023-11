Công viên lớn nhất Thanh Hóa sắp được cải tạo

Công viên Hội An rộng hơn 22 ha sẽ được đầu tư hơn 176 tỷ đồng để cải tạo thành công viên mở, phục vụ sinh hoạt cộng đồng cho người dân TP Thanh Hóa.

Ngày 4/11, ông Lê Văn Tuấn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Thanh Hóa, cho biết đơn vị đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị triển khai dự án nâng cấp, cải tạo công viên Hội An. Theo kế hoạch, thành phố triển khai dự án trong giai đoạn 2023-2026, nhưng sẽ phấn đấu xong trong năm 2024.

Công viên lớn nhất Thanh Hoá sắp được cải tạo Toàn cảnh công viên Hội An. Video: Lê Hoàng

Theo nghị quyết được HĐND TP Thanh Hóa thông qua, ngân sách sẽ đầu tư cho dự án nhằm nâng cấp hệ thống cổng, tường rào, đường nội bộ, điện chiếu sáng, nhà vệ sinh, cây lọc nước, camera an ninh, thiết bị thể dục thể thao...

Mục tiêu của dự án là phát huy tối đa giá trị văn hóa của công viên trung tâm lớn nhất TP Thanh Hóa, tạo điểm nhấn về không gian cảnh quan, kết nối hài hòa với kiến trúc tổng thể đô thị, góp phần phát triển kinh tế xã hội...

Sau cải tạo, công viên này sẽ tạo lập các khu vực cảnh quan theo chủ đề, hệ thống cây xanh, khu vui chơi giải trí, khu thể dục thể thao phục vụ người dân.

Mô hình chùa Cầu, phố Hội lấy nguyên mẫu từ Hội An, tỉnh Quảng Nam trong khuôn viên công viên Hội An. Ảnh: Lê Hoàng

Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Thanh Hóa, có ba công trình hiện nằm trong khuôn viên công viên là khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa và trung tâm thể hình thẩm mỹ không nằm kế hoạch cải tạo dịp này.

Ngoài ra, khu vực gần cổng phía tây của công viên (bám mặt đường Lê Hoàn) được thành phố quy hoạch xây dựng bãi đỗ xe ngầm, song hạng mục này chưa triển khai dịp này.

Một doanh nghiệp được cho thuê hàng nghìn m2 đất trong công viên Hội An kinh doanh nhà hàng. Ảnh: Lê Hoàng

Công viên Hội An từng mang tên công viên Thanh Hóa, được xây dựng năm 2003 với diện tích 24 ha, nằm trên các phường Lam Sơn, Trường Thi. Công trình có bốn mặt tiền và nằm trên hai tuyến phố sầm uất bậc nhất TP Thanh Hóa là Lê Hoàn và đại lộ Lê Lợi kéo dài.

Năm 2009 công viên này được đổi tên nhằm kỷ niệm sự kiện kết nghĩa giữa thị xã Hội An và thị xã Thanh Hóa (nay là TP Hội An và TP Thanh Hóa). Công viên Hội An hiện có nhiều công trình kiến trúc độc đáo biểu trưng của TP Hội An như mô hình chùa Cầu, dãy phố cổ Hội An, trụ cổng chào nghệ thuật điêu khắc gốm...

Là công trình phục vụ công cộng song suốt thời gian dài TP Thanh Hóa đã cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân thuê lại mặt bằng để kinh doanh nhà hàng, quán cà phê, sân tennis, sân bóng đá... nên diện tích bị thu hẹp khiến người dân bức xúc.

