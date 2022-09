Gói gọn trải nghiệm vui chơi giải trí trong một quần thể, chính vì vậy, vé vào cổng tại các công viên giải trí theo chủ đề thường có mức giá cao. Tại Disneyland Hong Kong, du khách phải trả 639 đôla Hong Kong (tương đương 1,89 triệu đồng) để được tham quan 7 vùng đất trong Walt Disney và trải nghiệm 37 trò chơi trong khu vui chơi Iron man, tàu lượn siêu tốc quanh mỏ vàng...

Hay đến Ngọc Long Tuyết Sơn (Trung Quốc), du khách sẽ phải chi trả 100 tệ (khoảng 345.000 đồng) cho phí vào cửa, thêm 180 tệ (622.000 đồng) cho giá vé cáp treo lên Glacier Park để có thể chiêm ngưỡng dãy núi tuyết hùng vĩ cùng sông băng và thêm 280 tệ (960.000 đồng) để xem show diễn nghệ thuật. Như vậy, để có được trải nghiệm trọn vẹn tại Ngọc Long Tuyết Sơn, số tiền mà du khách bỏ ra vào khoảng 2 triệu đồng.

Nhiều năm trước, mô hình vui chơi giải trí "all in one" bắt đầu manh nha xuất hiện tại Việt Nam. Sau đó, những quần thể du lịch, tổ hơp giải trí cũng lần lượt xuất hiện như Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), Sun World Fansipan Legend (Lào Cai), Sun World Phu Quoc (Kiên Giang). Theo đại diện người làm du lịch tại những địa điểm này, mức chi phí để đến các công viên chủ đề này được cân đối nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách, nhất là du khách nội địa.