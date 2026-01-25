Công viên đầu tiên từ khu 'đất vàng' của TP HCM mở cửa

Công viên trên khu đất số 8 Võ Văn Tần, thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, rộng hơn 14.000 m2, chính thức mở cửa, phục vụ người dân TP HCM dịp Tết.

Chiều 25/1, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (đơn vị tài trợ) bàn giao công trình chỉnh trang khu đất số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, cho UBND phường quản lý.

Công viên được thi công trong khoảng hai tuần, hoàn thành sớm hơn kế hoạch 15 ngày. Đây là công trình đầu tiên trong số 9 khu đất đắc địa được TP HCM yêu cầu cải tạo thành vườn hoa công cộng đưa vào sử dụng trước Tết.

Công viên số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòanhìn từ trên cao, chiều 25/1. Ảnh: An Phương

Ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng giám đốc Phát Đạt, cho biết sau khi có chủ trương của Thành ủy và UBND TP HCM, doanh nghiệp huy động nhân lực, thi công liên tục để hoàn thành sớm, giúp người dân thụ hưởng không gian xanh.

Bên cạnh tận dụng hệ thống cây xanh hiện hữu, doanh nghiệp đã bổ sung nhiều loại cây rừng và cây cảnh quan phù hợp môi trường đô thị như sanh, giáng hương, chà là, lộc vừng, kèn hồng... cùng nhiều loài hoa.

Với chủ đề "Rừng sinh thái trong lòng đô thị", công viên được chia thành nhiều phân khu với các hạng mục như đường đi bộ, sân vui chơi, khu tập thể dục, quảng trường cùng hệ thống điện, nước, chiếu sáng. Dịp Tết Bính Ngọ, không gian được trang trí thêm các tiểu cảnh, trong đó có linh vật ngựa và các bồn hoa tạo hình ngôi sao, phục vụ người dân du xuân.

Người dân chụp ảnh bên linh vật ngựa ở công viên, chiều 25/1. Ảnh: Lê Tuyết

Một điểm nhấn của công viên là khu sân mang phong cách graffiti, tái hiện các công trình biểu tượng của TP HCM như tòa nhà Landmark 81, tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành.

Tại buổi tiếp nhận, ông Nguyễn Hùng Hậu, Phó bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, cho biết khu đất bỏ trống nhiều năm đã được chuyển đổi thành không gian sinh hoạt cộng đồng. Công viên sẽ là nơi người dân tập thể dục, vui chơi, tổ chức các hoạt động văn hóa, góp phần cải thiện diện mạo khu vực trung tâm và tăng mảng xanh cho khu vực nội đô.

Chị Sibutseng Nleya, du khách đến từ Anh, ngồi nghỉ ở công viên, chiều 25/1. Ảnh: Lê Tuyết

Ngay sau khi mở cửa, công viên thu hút đông người dân và du khách đến chụp ảnh, đi bộ, tập thể dục. Chị Sibutseng Nleya, du khách đến từ Anh, cho biết ấn tượng với không gian xanh, nhiều màu sắc giữa trung tâm thành phố. Trong ngày mở cửa, chị đã dành cả buổi chiều ngồi ở đây để thư giãn.

Dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng có diện tích 14.400 m2, nằm trên bốn mặt tiền Pasteur – Nguyễn Đình Chiểu – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Văn Tần, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.850 tỷ đồng. Do chậm triển khai hơn 15 năm, khu đất trung tâm này từng bị bỏ hoang trong thời gian dài.

Vị trí khu đất làm công viên. Đồ hoạ: Tâm Thảo

Ngoài khu đất trên, nhiều địa chỉ khác như: 135 Nguyễn Huệ (dự án Thương xá Tax); 2-4-6 Hai Bà Trưng; 8-12 Lê Duẩn... cũng được tháo rào chắn, đẩy nhanh tiến độ làm công viên, vườn hoa phục vụ người dân.

Lê Tuyết