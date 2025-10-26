Công viên 395 ha ở TP HCM hơn 30 năm dang dở

Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM vừa công bố kết quả cuộc thi "Ý tưởng quy hoạch Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc". Công viên này rộng khoảng 395 ha, nằm giữa sông Đồng Nai, xa lộ Hà Nội, depot Long Bình của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên và các khu dân cư.

Công viên khởi động từ năm 1992, được kỳ vọng sẽ trở thành công trình đổi thay diện mạo khu Đông thành phố. Tuy nhiên, sau hơn 30 năm, dự án vẫn dang dở, mới hoàn thiện một số hạng mục cơ bản như Đền tưởng niệm các vua Hùng, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, vài đường nội khu, ao hồ.