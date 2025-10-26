Công viên 395 ha ở TP HCM hơn 30 năm dang dở

Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM vừa công bố kết quả cuộc thi "Ý tưởng quy hoạch Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc". Công viên này rộng khoảng 395 ha, nằm giữa sông Đồng Nai, xa lộ Hà Nội, depot Long Bình của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên và các khu dân cư.
Công viên khởi động từ năm 1992, được kỳ vọng sẽ trở thành công trình đổi thay diện mạo khu Đông thành phố. Tuy nhiên, sau hơn 30 năm, dự án vẫn dang dở, mới hoàn thiện một số hạng mục cơ bản như Đền tưởng niệm các vua Hùng, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, vài đường nội khu, ao hồ.
Gần đó là đền thờ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh được xây dựng 2015 và hoàn thành sau một năm. Khu đền trong khuôn viên 7.400 m2 bao quanh là rạch nước, hồ sen. Tại đây, hàng năm diễn ra Lễ giỗ Nguyễn Hữu Cảnh, tổ chức vào ngày 16 tháng 5 âm lịch.
Trong khu công viên còn một nghĩa trang vẫn chưa được di dời.
Ngoài các hạng mục trên, phần lớn diện tích hiện vẫn là những bãi đất trống, rạch nước, xen lẫn là các khu dân cư. Trong ảnh là cây cầu bắc qua con rạch trong nội khu công viên đã xây dựng xong các trụ nhưng bị bỏ hoang suốt nhiều năm nay.
Lác đác còn khoảng 30 hộ dân sinh sông trong khu đất, phần lớn họ đã nhận tiền đền bù nhưng chưa di dời. Người dân đi lại qua những con đường đất nhỏ hẹp để ra các trục đường chính.
Do hiện có một số dự án lớn ảnh hưởng đến định hướng ban đầu, TP HCM tổ chức cuộc thi nhằm tìm kiếm phương án tối ưu. Sau khi có kết quả, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu để triển khai thực tế.
Nhà ông Trương Văn Vũ đã nhận hơn 110 triệu tiền đền bù hồi năm 2007 cho diện tích đất 100 m2. Do chưa có chỗ định cư nên gia đình ông xin ở lại, căn nhà lụp xụp sau nhiều năm không sửa chữa.
"Tôi ở đây hơn 30 năm, biết đến dự án công viên cũng chừng ấy thời gian mà mãi vẫn chưa xong", người đàn ông 65 tuổi nói.
Người dân trong khu vực chủ yếu dạo chơi, tập thể dục quanh khu Đền Hùng. "Do nằm cách xa khu trung tâm, đường vào chưa thuận tiện, ít tiện ích nên công viên khá hoang vắng", ông Đỗ Văn Nghĩa, 71 tuổi (trái) cho biết.
Theo định hướng đến năm 2040, khu vực này sẽ phát triển theo mô hình công viên công cộng kết hợp công viên chuyên đề đa chức năng, đan xen một số khu dịch vụ hỗn hợp nhưng không có chức năng ở.
Quỳnh Trần