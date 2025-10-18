TP HCM công bố ý tưởng quy hoạch công viên 395 ha ở Thủ Đức

Khu công viên rộng 395 ha ở TP Thủ Đức cũ sẽ quy hoạch theo hướng không gian mở, đa chức năng, hài hòa giá trị văn hóa - lịch sử với nhịp sống hiện đại.

Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM công bố kết quả cuộc thi "Ý tưởng quy hoạch Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc" ngày 17/10, sau gần 8 tháng tổ chức. Khu vực nghiên cứu rộng khoảng 395 ha, nằm giữa sông Đồng Nai, xa lộ Hà Nội, depot Long Bình của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên và các khu dân cư.

Cuộc thi không có giải nhất. Hai giải nhì thuộc về liên danh Sasaki Associates – Công ty Tư vấn Xây dựng Ánh Dương và Công ty TNHH Kiến trúc NDV cùng Cộng sự. Giải ba thuộc về Công ty TNHH Võ Gia Corp (VGC); hai giải khuyến khích trao cho liên danh Dinh Phat - Huni Architectes và TJUPDI - GTD.

Phối cảnh Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc đạt giải nhì của liên danh Công ty TNHH Kiến trúc NDV cùng Cộng sự (PA-QH03). Ảnh: Sở Quy hoạch và Kiến trúc

Theo Sở Quy hoạch và Kiến trúc, các phương án đạt giải thể hiện hướng tiếp cận mới trong tổ chức không gian, lấy văn hóa - lịch sử làm nền tảng giáo dục truyền thống, nhất là cho thế hệ trẻ. Các phân khu được kết nối bằng hệ thống giao thông xanh, thân thiện môi trường, đồng thời phát triển không gian sinh hoạt cộng đồng, khu trải nghiệm, bảo tàng mở, công viên và khu cảnh quan ven sông Đồng Nai, cù lao Bà Sang.

Các đồ án cũng chú trọng yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo và cảnh quan sinh thái. Ngoài việc bảo tồn công trình tôn giáo hiện hữu, quy hoạch bổ sung khu du lịch tâm linh nhằm tăng sức hút với người dân và du khách.

Phối cảnh Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc đạt giải nhì của liên danh Sasaki Associates - Công ty Tư vấn Xây dựng Ánh Dương (mã số PA-QH01). Ảnh: Sở Quy hoạch và Kiến trúc

Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc được phê duyệt từ đầu thập niên 1990, là địa chỉ văn hóa - lịch sử lớn của TP HCM. Nơi đây mở cửa miễn phí, là không gian sinh hoạt và tham quan quen thuộc của người dân. Theo quy hoạch ban đầu, công viên gồm 4 phân khu chức năng gắn với các chủ đề lịch sử – văn hóa qua các thời kỳ, cùng các công trình sinh hoạt văn hóa, khu vui chơi, cảnh quan và hạ tầng đồng bộ. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm, dự án vẫn chưa hoàn chỉnh.

Theo định hướng đến năm 2040, khu vực này sẽ phát triển theo mô hình công viên công cộng kết hợp công viên chuyên đề đa chức năng, đan xen một số khu dịch vụ hỗn hợp nhưng không có chức năng ở. Do hiện có một số dự án lớn ảnh hưởng đến định hướng ban đầu, thành phố tổ chức cuộc thi nhằm tìm kiếm phương án tối ưu. Sau khi có kết quả, TP HCM sẽ tiếp tục nghiên cứu để triển khai thực tế.

Giang Anh