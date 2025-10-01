Công việc rối loạn khi cả văn phòng đổ bệnh

Hải Hà (28 tuổi, TP HCM) làm cho một công ty truyền thông, vẫn ám ảnh trận cúm năm ngoái, khi các đồng nghiệp lần lượt ngã bệnh.

Ban đầu, nhóm dự án chỉ có một đồng nghiệp ho, sốt nhưng vẫn cố đi làm vì nghĩ bệnh nhẹ. Sau vài ngày, cả nhóm đều lần lượt có các triệu chứng trên. Một số quá mệt phải xin nghỉ trong khi những người còn lại gắng gượng đi làm nhưng không thể tập trung.

"Do thời điểm đó chúng tôi đang đàm phán một hợp đồng lớn nên ai cũng sợ xin nghỉ sẽ ảnh hưởng công việc, cố làm trong tình trạng mệt mỏi. Kết quả khách không hài lòng và dự án cũng thất bại, hợp đồng rơi vào tay đối thủ", Hà nhớ lại.

Sau lần đó, Hà và đồng nghiệp mới tìm hiểu và biết đến vaccine cúm. Năm ngoái là lần đầu chị tiêm, năm nay tiếp tục duy trì để phòng bệnh. "Tôi nhận ra chỉ một trận cúm cũng đủ đảo lộn công việc. Ngoài ăn uống, giữ vệ sinh, tôi chủ động tiêm thêm vaccine để luôn duy trì sức khỏe", Hà nói. Cô cho biết đã khuyên thêm vài đồng nghiệp sớm đi tiêm để tránh lặp lại cảnh cả văn phòng lao đao vì bệnh.

Cúm ảnh hưởng năng suất và hiệu quả công việc. Ảnh minh họa: Vecteezy

Còn Thành Trung (35 tuổi, Hà Tĩnh) là giao dịch viên ngân hàng, tiếp xúc hàng trăm khách mỗi ngày, nhiều người ho, hắt hơi ngay tại quầy. "Có những lúc mình nơm nớp lo sợ sẽ lây bệnh, nhưng cũng không dám thể hiện ra bên ngoài vì sợ khách phật lòng", Trung chia sẻ.

Anh cố gắng bảo vệ bằng cách đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên nhưng vẫn không tránh khỏi bệnh. Mỗi lần mắc cúm, anh thường ho, uể oải kéo dài, thiếu tập trung. Để không làm việc trong bất an và gặp sai sót phải bồi thường thiệt hại, Trung rủ đồng nghiệp tiêm phòng cúm và phế cầu. Cả nhóm cũng duy trì tập thể dục, ăn uống nhiều chất dinh dưỡng để tránh cảnh ốm sốt dây chuyền làm gián đoạn công việc.

Bác sĩ Hoa Tuấn Ngọc, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, môi trường công sở, văn phòng là điều kiện thuận lợi để các bệnh truyền nhiễm lây lan. Lý do, nhiều người làm việc tập trung trong không gian kín, thường xuyên tiếp xúc gần, sử dụng chung nhiều thiết bị như máy in, tay nắm cửa, nhà vệ sinh...

Người bệnh có thể lây nhiễm virus cúm cho người khác từ 1-2 ngày trước khi có triệu chứng và khả năng lây nhiễm kéo dài từ 5-7 ngày sau khi nhiễm cúm. Nhiều người mắc cúm nhưng triệu chứng nhẹ, chỉ mệt mỏi nên vẫn đi làm, nguy cơ cao lây cho cả tập thể.

Bên cạnh đó, nhiều người vẫn hiểu lầm cúm là bệnh nhẹ nên chỉ cần uống thuốc sẽ khỏi. Thực tế, theo bác sĩ Ngọc, cúm không chỉ gây ho, sốt, đau nhức mỏi cơ thông thường mà có thể xâm lấn các cơ quan khác gây viêm phổi, viêm cơ tim, viêm não, nhiễm trùng huyết. Nhiễm cúm gây tăng nguy cơ đột quỵ gấp 8 lần, nguy cơ đau tim và nhồi máu cơ tim gấp 10 lần, nguy cơ viêm phổi gấp 8 lần.

Người lao động mắc cúm còn trở thành nguồn lây cho gia đình, trong đó có thai phụ, trẻ em và người cao tuổi. Đây là nhóm nguy cơ cao tăng nặng bệnh nền, tổn thương đa cơ quan, suy cơ tim, suy hô hấp dẫn tới tử vong nếu mắc cúm. Người lao động cũng phải nghỉ làm để chăm sóc người thân mắc bệnh.

Báo cáo thường niên về bệnh cúm tại Mỹ công bố năm 2021, cho thấy mùa cúm 2018-2019, khoảng 20 triệu công nhân phải nghỉ làm bốn ngày do cúm, hao hụt 27,48 USD/giờ nghỉ làm.

Hệ thống Tiêm chủng VNVC ghi nhận nhiều lượt tiêm phòng cúm khi người lớn đi học, đi làm trong môi trường kín. Ảnh: Bình An

Do đó, bác sĩ Ngọc khuyến cáo, trong môi trường văn phòng, nhân viên nên chủ động bảo vệ bản thân. Mọi người cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đặc biệt sau khi chạm vào các bề mặt công cộng. Không gian làm việc nên được đảm bảo thông thoáng, thông gió phù hợp để tăng cường lưu thông không khí. Khi có dấu hiệu bất thường như sốt, ho, đau họng, tiêu chảy hoặc mệt mỏi kéo dài, tốt nhất nên khám và điều trị dứt điểm.

Để tạo miễn dịch chủ động, dân văn phòng nên chủng ngừa cúm càng sớm càng tốt. Hiện Việt Nam có 4 loại vaccine cúm của Hà Lan, Pháp, Hàn Quốc và Việt Nam. Vaccine giúp phòng các chủng virus phổ biến gồm cúm A/H1N1, A/H3N2, B/Yamagata, B/Victoria. Trong đó loại của Hà Lan, Pháp và Hàn Quốc dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn. Loại của Việt Nam dành cho người từ 18 đến 60 tuổi. Mỗi năm tiêm nhắc một lần theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để cập nhật chủng đang lưu hành.

Ngoài cúm, một số bệnh lây qua đường hô hấp có thể phòng được bằng vaccine bao gồm: RSV, phế cầu, sởi, não mô cầu, ho gà, bạch hầu, Hib, thủy đậu. Vaccine phế cầu gồm phế cầu 13 (Prevenar 13), phế cầu 15 (Vaxneuvance), phế cầu 20 (Prevenar 20) và phế cầu 23 (Pneumovax 23), mỗi loại có số mũi tiêm và phác đồ tiêm khác nhau. Còn vaccine phòng sởi hiện tiêm được từ 9 tháng tuổi, người lớn không nhớ rõ lịch sử tiêm chủng cần tiêm 2 mũi cách nhau 1 tháng. Vaccine RSV phòng viêm phổi, viêm phế quản tiêm cho mẹ bầu giúp tạo kháng thể bảo vệ con trong 6 tháng đầu đời và người từ 60 tuổi trở lên.

Bình An