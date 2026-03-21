Cổng vé thông minh giúp tàu điện Hà Nội tăng khách

Sau hơn 8 tháng áp dụng định danh điện tử và sinh trắc học, Hà Nội Metro ghi nhận hơn 5,7 triệu lượt hành khách, tăng 15%, doanh thu hai tuyến đường sắt đô thị tăng 48%.

Ngày 21/3, Hà Nội Metro tổng kết Kế hoạch 428 về ứng dụng định danh điện tử và sinh trắc học trong kiểm soát vé trên hai tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội.

Hệ thống soát vé mới cho phép hành khách sử dụng đa dạng phương thức thanh toán không tiền mặt như căn cước công dân gắn chip, thẻ Visa, mã QR, NFC hoặc ứng dụng Hà Nội Metro. Việc này giúp rút ngắn thời gian qua cổng, giảm ùn tắc giờ cao điểm và minh bạch giao dịch. Giải pháp sinh trắc học cũng tăng mức độ an toàn, hạn chế rủi ro mất thẻ hoặc gian lận.

Hành khách có thể đăng ký dịch vụ qua VNeID mà không cần tạo tài khoản riêng, đồng thời tự động áp dụng chính sách miễn, giảm vé với các đối tượng ưu tiên. Sau hơn 8 tháng triển khai, hệ thống đã ghi nhận hơn 5,7 triệu lượt hành khách sử dụng, tỷ lệ áp dụng định danh điện tử và sinh trắc học đạt 85%.

Doanh thu hai tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội tăng 48%, sản lượng hành khách tăng 15% so với cùng kỳ. Theo Hà Nội Metro, việc đồng bộ hệ thống vé không chỉ cải thiện trải nghiệm người dùng mà còn nâng cao năng lực quản lý, điều hành.

Hành khách qua cổng soát vé tuyến tàu điện Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Đơn vị cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hạ tầng, chuẩn hóa kỹ thuật để xây dựng hệ thống vé tự động thống nhất cho toàn mạng lưới đường sắt đô thị. Đồng thời, Hà Nội Metro nâng cấp phần mềm, tích hợp thanh toán và triển khai các giải pháp giao thông liên thông.

Hà Nội Metro đang phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để kết nối vé giữa đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia tại ga Hà Nội, dự kiến thí điểm trong quý II/2026. Các phương án kết nối với xe buýt nhanh BRT, taxi công nghệ và xe đạp công cộng cũng được thúc đẩy.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cho biết hệ thống soát vé mới được nhiều hành khách đón nhận nhờ tạo thuận lợi trong thanh toán, với các tính năng tương đương tiêu chuẩn tại nhiều quốc gia phát triển. Phương thức này có thể áp dụng rộng trên các loại hình giao thông công cộng tại Hà Nội, tiến tới các địa phương khác và kết nối với đường sắt quốc gia, phù hợp chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2050.

Đoàn Loan