Robot hình người dáng nữ, bọc da tổng hợp

Trong khi đa số robot hình người hiện nay có dáng nam, công ty xe điện Xpeng (Trung Quốc) phát triển phiên bản Iron với vẻ ngoài nữ tính và thân thiện.

Tại sự kiện AI Day ngày 5/11 ở Quảng Châu, Xpeng cho biết sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt robot hình người vào năm 2026, sử dụng pin thể rắn và ba chip Turing AI do công ty tự phát triển. CEO He Xiaopeng dự đoán số robot công ty bán được trong 10 năm tới sẽ nhiều hơn ôtô.

Xpeng giới thiệu robot hình người Iron thế hệ mới tại AI Day ngày 5/11. Ảnh: BGR

Robot Iron thế hệ mới trang bị lớp da tổng hợp toàn thân nhằm mang lại cảm giác gần gũi hơn. BGR nhận định, chúng rất khác các mẫu robot hình người phổ biến hiện nay. Bên cạnh phiên bản nam tính, công ty giới thiệu thiết kế mềm mại hơn với những đặc điểm cơ thể giống nữ giới.

Tương tự robot giúp việc Neo của công ty 1X (Na Uy), Iron cho phép người dùng tùy chỉnh màu sắc. Xpeng cho biết họ sẽ cung cấp nhiều lựa chọn về hình dáng cơ thể như đầy đặn, lực lưỡng, cao, thấp..., kiểu tóc, thậm chí trang phục trong tương lai.

Robot hình người Iron xuất hiện tại AI Day. Video: Xpeng

Xpeng đang đi theo hướng cạnh tranh trực tiếp với Tesla khi không chỉ sản xuất xe điện mà còn mở rộng sang lĩnh vực robot hình người. Tại AI Day, Brian Gu, đồng chủ tịch Xpeng, khẳng định họ đã phát triển một số công nghệ trước Tesla nhưng chưa quảng bá rầm rộ như đối thủ.

"Những gì chúng tôi đang theo đuổi về công nghệ và sản phẩm có một số điểm tương đồng với Tesla. Chúng tôi có thể đã bắt đầu sớm hơn họ trong một số lĩnh vực", ông nói. Tháng này, Xpeng đã xuất xưởng xe bay dạng module đầu tiên tại nhà máy ở Quảng Châu.

Trong khi đó, theo CEO Xiaopeng, khả năng robot hình người sớm được sử dụng trong gia đình khá thấp, trong khi đưa chúng vào nhà máy cũng tốn kém vì giá nhân công ở Trung Quốc vẫn rẻ. Thay vào đó, ông tin robot trước tiên có thể làm hướng dẫn viên du lịch hoặc tại các tòa nhà văn phòng, trợ lý bán hàng, bắt đầu từ các cơ sở của Xpeng.

Thu Thảo (Theo BGR, CNBC)