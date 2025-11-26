Công ty Trung Quốc khoe tên lửa siêu vượt âm có thể vươn tới Nhật

Công ty công nghệ tư nhân Trung Quốc đăng video giới thiệu tên lửa siêu vượt âm giá rẻ YKJ-1000, mô phỏng cảnh nó chuẩn bị lao xuống Nhật Bản.

Video do Lăng Không Thiên Hành, công ty công nghệ tư nhân có trụ sở ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, công bố hôm 25/11 cho thấy tên lửa YKJ-1000 được khai hỏa từ bệ phóng có hình dạng giống container chở hàng, sau đó bổ nhào xuống mục tiêu giả định tại bãi thử ở sa mạc, tạo ra vụ nổ lớn.

Video còn có đồ họa mô phỏng cảnh 8 tên lửa bay theo đội hình về hướng Nhật Bản, trong đó các mục tiêu nhắm tới được đánh dấu. Hình ảnh bị cắt khi các quả đạn chuẩn bị lao xuống mặt đất. Nhật Bản cách khu vực đông bắc Trung Quốc gần 1.300 km.

Đại diện công ty cho biết vũ khí này đã được đưa vào sản xuất hàng loạt với chi phí chỉ bằng 1/10 so với tên lửa truyền thống. Quả đạn được quảng bá là có tầm bắn 500-1.300 km, đạt vận tốc siêu vượt âm Mach 5-7 (6.174-8.643 km/h) và duy trì được trạng thái bay bằng động cơ trong 6 phút.

Công ty Trung Quốc khoe tên lửa siêu vượt âm vươn tới được Nhật Bản Video giới thiệu tên lửa siêu vượt âm YKJ-1000 đăng hôm 25/11. Video: Lăng Không Thiên Hành

Hình ảnh đồ họa trong video cho thấy YKJ-1000 có khả năng xác định mục tiêu giữa hành trình và tự động né tránh mối đe dọa, qua đó tăng khả năng xuyên phá lưới phòng không đối phương.

Theo đại diện nhà sản xuất, tên lửa không cần bệ phóng chuyên dụng mà có thể được triển khai từ các nền tảng di dộng, trong đó có phương tiện trên biển.

"Nó được thiết kế để tấn công một cách nhanh chóng và chính xác nhằm vào mục tiêu giá trị cao nằm sâu trong lãnh thổ đối phương, đồng thời sở hữu khả năng trinh sát tốc độ cao nhờ cảm biến có độ phân giải lớn và công nghệ truyền dữ liệu theo thời gian thực", người này cho biết.

Ngoài phiên bản gốc đang trong quá trình sản xuất hàng loạt, Lăng Không Thiên Hành cho biết đang tập trung nghiên cứu phát triển biến thể thông minh được tích hợp AI và năng lực tấn công bầy đàn.

Giới chức Trung Quốc và Nhật Bản chưa đưa ra bình luận.

Theo truyền thống, hoạt động phát triển vũ khí quan trọng tại Trung Quốc thường do các doanh nghiệp nhà nước hoặc viện nghiên cứu dẫn đầu. Thông báo của Lăng Không Thiên Hành, doanh nghiệp công nghệ được thành lập vào năm 2018, có thể là dấu hiệu cho thấy các công ty tư nhân sẽ được tham gia vào lĩnh vực này.

Sở hữu năng lực sản xuất mạnh mẽ, giới doanh nghiệp tư nhân có khả năng giúp Bắc Kinh đẩy nhanh tốc độ xuất xưởng vũ khí, cũng như giảm giá thành sản phẩm như tuyên bố của Lăng Không Thiên Hành với tên lửa YKJ-1000, theo truyền thông Trung Quốc.

Vũ khí này được công bố trong lúc Bắc Kinh và Tokyo đang trải qua khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hôm 7/11 cảnh báo nước này có thể sẽ tiến hành động thái quân sự trong trường hợp đảo Đài Loan bị tấn công. Đảo Đài Loan cách hòn đảo gần nhất của Nhật Bản 100 km.

Trung Quốc yêu cầu Thủ tướng Takaichi rút lại phát biểu, đồng thời cấm hải sản và phim Nhật Bản, cảnh báo công dân Trung Quốc không nên đến quốc gia này.

Trung Quốc luôn xem đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất. Lãnh đạo Trung Quốc cũng nhiều lần khẳng định không loại trừ biện pháp sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo, dù chủ trương chung vẫn là đối thoại và thống nhất trong hòa bình.

Phạm Giang (Theo SCMP, Business Insider)