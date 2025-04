Công ty Thép tấm lá Thống nhất giảm mạnh doanh thu

Thép tấm lá Thống Nhất bị sụt giảm doanh thu 44% trong quý đầu năm, nguyên nhân một phần do Mỹ siết chặt thuế quan khiến thị trường xuất khẩu biến động.

Báo cáo tài chính quý I của Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống nhất (TNS) cho thấy, doanh thu giảm 44% về còn khoảng 450 tỷ đồng. Ban lãnh đạo cho biết thị trường 3 tháng đầu năm trải qua biến động liên tục và chịu tác động của việc Mỹ siết chặt thuế quan khiến tình hình căng thẳng thương mại leo thang.

Tuy nhiên doanh nghiệp này vẫn lãi gần 9 tỷ đồng, tăng hơn một nửa so với quý I/2024. Ban lãnh đạo giải thích do họ tìm kiếm khách hàng mới và duy trì lượng khách hàng hiện hữu, tìm kiếm nguồn hàng có giá cả hợp lý. Công ty cũng triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh giúp giảm vốn 45%, nâng lợi nhuận gộp thêm 12% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, chi phí lãi vay giảm 48% và chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp cũng tiết giảm mạnh, giúp tăng lợi nhuận sau thuế.

Năm nay, TNS thông qua kế hoạch sản xuất và gia công 190.000 tấn thép, sụt gần 28% so với năm 2024. Theo đó, họ đặt mục tiêu lãi sau thuế 20 tỷ đồng, chỉ tương đương hơn 40% so với cùng kỳ. Sau quý đầu năm, công ty đã hoàn thành gần 44% kế hoạch.

Ban lãnh đạo cho rằng việc gia tăng các chính sách phòng vệ thương mại, rào cản kỹ thuật, vấn đề vận chuyển trên toàn cầu trong năm nay sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến xuất khẩu thép.

Thép tấm lá Thống Nhất là nhà sản xuất chuyên về thép tấm lá cán nguội và các sản phẩm sau cán cho cả nội địa và xuất khẩu. Từ mức thua lỗ liên tục nhiều quý, doanh nghiệp này bắt đầu lãi đều đặn từ nửa cuối năm 2023 đến nay. Tuy nhiên đến cuối tháng 3, công ty vẫn còn hơn 113 tỷ đồng lỗ lũy kế chưa xóa hết.

Cổ phiếu TNS chốt phiên 18/4 tăng 12,5% lên 4.500 đồng một đơn vị, mức này vẫn thấp hơn gần 20% so với đầu năm. Mã chứng khoán này đang trong diện hạn chế giao dịch, chỉ được mua và bán vào thứ sáu hàng tuần.

Tất Đạt