Công ty tài sản mã hóa của SSI tăng vốn gấp 5 lần

​​SSI Digital, công ty tài sản mã hóa trong hệ sinh thái của Chứng khoán SSI, vừa hoàn tất đợt tăng vốn từ 200 tỷ lên 1.000 tỷ đồng.

Thông tin được Công ty cổ phần Công nghệ Số SSI (SSI Digital) công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đơn vị này không nêu rõ cơ cấu cổ đông mới sau tăng vốn.

SSI Digital được thành lập vào năm 2022, với vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần Chứng khoán SSI nắm 68,54% vốn. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài sản chính số, blockchain, tài sản số... Tuy nhiên, ngày 30/9, SSI chỉ còn ghi nhận SSI Digital là công ty liên kết gián tiếp.

Giữa tháng 10, SSI công bố Nghị quyết về việc mua 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ của SSI Digital với giá 10.000 đồng mỗi cổ phần. Thời gian thực hiện và các nội dung cụ thể sẽ được doanh nghiệp trong lĩnh vực tài sản số này công bố sau. Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị SSI, cũng đảm nhiệm vị trí tương tự tại SSI Digital.

Đồng xu biểu trưng của Bitcoin. Ảnh: Bảo Lâm

Theo Nghị quyết 5 của Chính phủ, Việt Nam thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm. Doanh nghiệp muốn vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa cần vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, trong đó 65% vốn do các cổ đông tổ chức nắm giữ. Còn lại, 35% vốn do ít nhất hai đơn vị là ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sở hữu.

Hồi đầu tháng 10, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết tối đa 5 doanh nghiệp được thí điểm lập sàn giao dịch tài sản, có thể cấp phép trước năm 2026.

Trước đó, trong một sự kiện đầu tháng 8, ông Mai Huy Tuần, Tổng giám đốc SSI Digital, cho biết 3 năm qua công ty đã chuẩn bị về hạ tầng kỹ thuật, quy trình vận hành, vốn... cho việc tham gia thị trường tài sản. Họ cũng tính nghiên cứu sản phẩm cho nhà đầu tư cá nhân khi được cấp phép.

Ngoài SSI, một loạt công ty chứng khoán cũng có động thái tham gia vào mảng tài sản mã hóa. TCBS, VPBankS, HDS hay VIX đều góp vốn thành lập công ty trong lĩnh vực này.

Trọng Hiếu