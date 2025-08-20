Công ty sở hữu Labubu báo lãi tăng 400%

Việc kinh doanh của hãng đồ chơi Pop Mart (Trung Quốc) khởi sắc trong nửa đầu năm, nhờ nhu cầu tăng cao và chiến lược mở rộng ra quốc tế.

Ngày 19/8, hãng sản xuất đồ chơi Pop Mart (Trung Quốc) công bố doanh thu nửa đầu năm tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 13,8 tỷ nhân dân tệ (gần 2 tỷ USD). Lợi nhuận ròng cũng tăng gần 400% lên 4,5 tỷ nhân dân tệ. Cả hai số liệu này đều cao hơn hẳn dự báo tháng trước của hãng.

Việc kinh doanh của Pop Mart khởi sắc nhờ nhu cầu đồ chơi tăng cao và chiến lược chuyển hướng sang các thị trường nước ngoài cho biên lợi nhuận lớn hơn.

Thông tin này giúp cổ phiếu Pop Mart tăng 8% trên sàn chứng khoán Hong Kong. Từ đầu năm, mã này đã tăng hơn 200%. Vốn hóa của hãng đồ chơi Trung Quốc nhờ đó hiện cao hơn các gã khổng lồ như Mattel (nhà sản xuất búp bê Barbie) và Sanrio (nhà sản xuất Hello Kitty).

Búp bê Labubu bên ngoài một cửa hàng của Pop Mart tại Thượng Hải. Ảnh: Reuters

Pop Mart thường bán các bộ sưu tập đồ chơi dưới dạng "hộp mù". Người mua sẽ không biết mình nhận được sản phẩm nào cho đến khi mở hộp.

Một trong những lực đẩy lớn nhất cho Pop Mart là Labubu. Nhân vật này được sáng tạo bởi nghệ sĩ Hong Kong Kasing Lung năm 2015, dưới hình dạng quái vật nhỏ, răng nhọn, tạo nên "cơn sốt" sưu tập tại nhiều nơi. Lisa (thành viên nhóm nhạc Blackpink), ca sĩ Rihanna và cựu ngôi sao bóng đá David Beckham cũng từng mua búp bê này

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc tháng trước, CEO Pop Mart Wang Ning dự báo doanh số Labubu sẽ vượt 10 triệu sản phẩm một ngày kể từ tháng 9 năm nay.

Pop Mart xếp Labubu vào nhóm "The Monster" (Quái vật). Các sản phẩm trong nhóm này mang về 4,8 tỷ nhân dân tệ trong nửa đầu năm, đóng góp gần 35% tổng doanh thu. Pop Mart cho biết sẽ liên tục tăng nguồn cung búp bê Labubu đang cháy hàng trên toàn cầu.

Công ty này hiện có 571 cửa hàng trên thế giới. Trong đó, 40 cơ sở được mở nửa đầu năm nay. Họ cũng có gần 2.600 cửa hàng tự động tại 18 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nửa đầu năm nay, châu Á - Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc) là thị trường nước ngoài lớn nhất của Pop Mart. Doanh thu từ thị trường này tăng hơn gấp 3 so với cùng kỳ năm ngoái, lên 2,85 tỷ nhân dân tệ. Mỹ là thị trường nước ngoài lớn thứ hai, với doanh thu tăng 11 lần lên 2,26 tỷ nhân dân tệ.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)