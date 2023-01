Công ty quản lý gác chắn tàu nhận trách nhiệm sau vụ va chạm

Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Hà Tây nhận lỗi do nhân viên chậm hạ barie và không dừng tàu, khiến tàu SE5 va chạm với xe đầu kéo.

Sáng 30/1, ông Phùng Tuấn Minh, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Hà Tây, cho biết theo quy trình, tại vị trí km 28+800 đường sắt Bắc Nam, đoạn qua xã Văn Tự (Thường Tín, Hà Nội) nhân viên thường hạ barie để ngăn người và phương tiện đi vào trước 90 giây khi tàu đến. Tuy nhiên, khi biết tàu sắp đến, nhân viên đã chậm hạ barie, để xe đầu kéo chở sắt đi vào đường ngang. Do xe dài và nặng, tài xế không quen đường nên loay hoay gần 2 phút không thoát ra, gây va chạm với tàu khách SE5.

Cùng với đó, khi phát hiện có chướng ngại vật trên đường sắt, hai nhân viên gác chắn đã không phát tín hiệu cảnh báo với lái tàu để dừng tàu. Trước khi va chạm, tàu SE5 đã tránh tàu tại ga Phú Xuyên cách đó khoảng 500 m, phía nhà ga đã phát tín hiệu tàu sắp đến với nhân viên gác chắn trên đường.

"Chúng tôi nhận thấy lỗi của hai nhân viên gác chắn đã xử lý chậm, thiếu kinh nghiệm, chứ họ không bỏ vị trí. Lúc đó có thể nhân viên gác chắn hốt hoảng, mất bình tĩnh vì tàu vào sát", ông Minh nói. Sau va chạm, nữ nhân viên bị thương ở khớp gối, sau thăm khám và điều trị hiện đã hồi phục sức khỏe. Đơn vị đã tạm đình chỉ công tác của nam nhân viên gác chắn để chờ kết luận của cơ quan điều tra, sau đó cơ quan quản lý sẽ đưa ra hình thức xử lý.

Nhân viên gác chắn không dừng tàu SE5 gây va chạm xe tả Vụ va chạm giữa tàu SE5 và xe đầu kéo. Video: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Về nghiệp vụ gác chắn của nhân viên, lãnh đạo Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Hà Tây cho hay, các nhân viên đều được đào tạo nghiệp vụ tại Đại học Giao thông Vận tải, đã được cấp chứng chỉ. Hàng năm, họ được tập huấn quy định mới. Hai nhân viên làm việc tại gác chắn trên đã trên 3 năm kinh nghiệm. "Sau sự việc, chúng tôi sẽ tăng cường tập huấn cho nhân viên để họ có thêm kỹ năng, kinh nghiệm xử lý tình huống", ông Minh nói.

Ông Minh cũng cho hay, tuyến đường qua giao cắt km 28+800 vào khu đông dân cư, có khu công nghiệp, nhà xưởng, mật độ lưu thông lớn, xe tải, xe container thường xuyên qua lại, gây nguy cơ mất an toàn đường sắt. Tuy nhiên, hiện chưa có biển hạn chế phương tiện tải trọng lớn. Do đó, đơn vị này kiến nghị cơ quan quản lý cắm biển hạn chế xe tải trọng lớn để đảm bảo an toàn.

Đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng cho biết, tuyến đường trên thuộc quản lý của huyện Thường Tín. Sau vụ va chạm tàu SE5, Sở sẽ yêu cầu huyện rà soát, hạn chế xe tải trọng lớn, xe container.

Trước đó sáng 28/1, tàu khách SE5 kéo 12 toa xe, xuất phát từ ga Hà Nội đi TP HCM. Lúc 9h24, khi đến km 28+800 đoạn qua xã Văn Tự, tàu va chạm với xe đầu kéo chở sắt tại lối đi tự mở có nhân viên cảnh giới. Tai nạn khiến đầu máy tàu bị hư hỏng nặng, phải thay thế. Sau 3 giờ khắc phục, tàu SE5 được tiếp tục hành trình.

Anh Duy