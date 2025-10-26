Công ty phá sản, tôi đóng bảo hiểm 20 năm thì có được hưởng lương hưu?

Đến bảo hiểm xã hội hỏi, tôi mới biết công ty đã nợ đóng bảo hiểm từ hơn một năm trước khi đóng cửa. Nghĩ tới hơn 20 năm đóng bảo hiểm, đến phút cuối không được nhận lương hưu do treo sổ mà tiếc.

Tôi làm công nhân cho một công ty nhỏ chuyên gia công sản phẩm dệt may từ tháng 3/1999 đến tháng 1/2022. Do ảnh hưởng Covid-19 kéo dài, không có đơn hàng mới, khách hàng cũ gặp khó khăn nên nợ kéo dài, công ty không còn khả năng tiếp tục vận hành đành phải đóng cửa từ đầu 2022 và bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

Mọi thứ xảy đến quá nhanh, nhóm công nhân chúng tôi chẳng kịp chuẩn bị, cũng chẳng biết phải làm gì để được hưởng quyền lợi bảo hiểm. Đến cơ quan bảo hiểm xã hội hỏi thì họ bảo phải chốt sổ bảo hiểm mới giải quyết quyền lợi cho mình. Lúc đó, chúng tôi mới biết công ty đã nợ đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 11/2020.

Tháng 12 năm nay tôi đủ tuổi nghỉ hưu, nhìn bạn cùng thời đi lãnh lương hưu tôi thấy chạnh lòng. Nghĩ lại hơn 20 năm đóng bảo hiểm, đến phút cuối không được nhận lương hưu do treo sổ mà tiếc.

Bạn tôi bảo Luật Bảo hiểm xã hội mới có quy định về việc giải quyết lương hưu khi công ty phá sản, giống trường hợp của tôi, nhưng tôi chưa rõ thực hư thế nào? Xin tư vấn giúp tôi.

Độc giả Ngọc Thanh

>>Thạc sĩ luật Nguyễn Trúc Anh tư vấn