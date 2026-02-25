Công ty Mỹ muốn biến UAV tuần thám thành 'xe tải tên lửa'

Công ty Mỹ tuyên bố đang cải tiến UAV tầm xa MQ-9B nhằm biến nó thành bệ mang phóng tên lửa hành trình phục vụ xung đột cường độ cao.

"Máy bay không người lái (UAV) MQ-9B tiếp tục tạo ấn tượng trên thực địa và chúng tôi tiếp tục có thêm khách hàng nước ngoài. Chúng tôi muốn tăng giá trị cho UAV bằng cách mở rộng danh sách nhiệm vụ chúng có thể thực hiện", David Alexander, chủ tịch công ty hàng không General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) của Mỹ, cho biết hôm 24/2.

Nhờ tải trọng khoảng 2,5 tấn, dòng MQ-9B Sky Guardian có thể mang theo nhiều loại vũ khí tầm xa như tên lửa đối đất AGM-158 JASSM với tầm bắn hơn 370 km, tên lửa chống hạm AGM-158C LRASM có thể đánh trúng mục tiêu cách xa hơn 900 km, cùng tên lửa hành trình đa năng JSM có tầm bắn 180-550 km tùy biến thể và nhiệm vụ.

Mô phỏng UAV MQ-9B mang tên lửa hành trình tầm xa. Đồ họa: GA-ASI

Khi trang bị những loại tên lửa này, MQ-9B có thể cất cánh từ một số căn cứ ở phía tây hoặc nam Thái Bình Dương để tới khu vực chỉ định, duy trì vị trí trong thời gian dài để sẵn sàng khai hỏa khi nhận lệnh từ kíp điều khiển.

"Bổ sung những loại tên lửa này vào kho vũ khí sẽ biến MQ-9B thành một dạng xe tải tên lửa trên không, phục vụ các chiến dịch tấn công tầm xa với quy mô lớn, điều rất quan trọng trong những cuộc xung đột cường độ cao. Tầm bay xa và thời gian hoạt động rất lâu của MQ-9 sẽ mang lại mức độ linh hoạt mà không phi cơ chiến thuật nào đạt được", chuyên trang quân sự Mỹ War Zone đánh giá.

GA-ASI dự định thử nghiệm ít nhất một trong những vũ khí mới với MQ-9B trong năm nay.

UAV MQ-9 được Mỹ phát triển từ đầu những năm 2000 để thay thế cho mẫu MQ-1/RQ-1 cũ và nhỏ hơn. Mỗi chiếc MQ-9 có giá trung bình khoảng 34 triệu USD. Biến thể MQ-9B được GA-ASI phát triển để phù hợp các quy định hàng không tại châu Âu, trong đó có năng lực chống sét, sử dụng vật liệu composite và cảm biến tránh va chạm.

MQ-9B có tốc độ tối đa 390 km/h, tầm bay 11.000 km, trần bay hơn 12 km và có thể hoạt động liên tục trong hơn 40 tiếng.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)