Công ty Mỹ cắt buồng lái, biến trực thăng thành UAV vận tải

Hãng Sikorsky tháo bỏ buồng lái trên trực thăng UH-60L cũ, dùng khung thân chế tạo UAV có khả năng bay tự động và chở lượng lớn hàng hóa.

Tại hội nghị của lục quân Mỹ diễn ra ở thủ đô Washington ngày 13/10, công ty Sikorsky đã trưng bày nguyên mẫu trực thăng không người lái S-70UAS "U-Hawk" chế tạo trên cơ sở trực thăng quân sự đa dụng UH-60 Black Hawk, cho biết quá trình phát triển nguyên mẫu kéo dài khoảng 10 tháng.

Phần đầu của S-70UAS được thiết kế lại hoàn toàn, loại bỏ buồng lái để tăng thêm 25% thể tích khoang chứa so với trực thăng UH-60L. Mũi máy bay được lắp cửa mở sang hai bên và cầu dốc gấp gọn, cho phép đưa hàng từ phía trước máy bay.

Công ty Mỹ ra mắt trực thăng không người lái có thể bay tự động Nguyên mẫu trực thăng không người lái S-70UAS. Video: Sikorsky

S-70UAS có tầm bay gần 3.000 km và thời gian hoạt động liên tục 14 tiếng, có thể chở 3,2 tấn hàng hóa trong khoang, 4,4 tấn bằng giá treo hoặc tối đa 4,5 tấn với cả hai hình thức. Trong khi đó, mẫu UH-60 nguyên bản chở được khoảng 1,4 tấn hàng hóa trong khoang hoặc hơn 4 tấn với giá treo bên ngoài, tầm bay 2.200 km với thùng dầu phụ.

Khoang hàng rộng hơn cho phép S-70UAS chở hàng hóa kích cỡ lớn như tên lửa, phương tiện mặt đất không người lái, cũng như mang thùng dầu phụ trong thân để kéo dài thời gian hoạt động. Ngoài vận tải, S-70UAS có thể lắp module cho phép phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (drone).

Sikorsky cho biết nguyên mẫu S-70UAS được cải tạo từ một chiếc UH-60L cũ của lục quân Mỹ, sử dụng hệ thống điều khiển Phương tiện Tùy chọn Người lái (OPV), cho phép máy bay vận hành theo chế độ có người lái hoặc điều khiển từ xa, cùng phần mềm điều khiển bay tự động Matrix.

Trực thăng UH-60L chở xe Humvee bằng giá treo bên ngoài trong một cuộc diễn tập của lục quân Mỹ. Ảnh: US Army

Người điều khiển có thể dùng máy tính bảng để quản lý tất cả hoạt động của S-70UAS, từ lúc khởi động cho tới khi tắt máy. Sau khi đưa hàng hóa lên trực thăng, người điều khiển sẽ thiết lập thông số và hệ thống Matrix tự động tạo kế hoạch bay. S-70UAS có thể tự bay mà không cần người đều khiển nhờ camera, cảm biến và thuật toán dẫn đường tự động.

"Chúng tôi đang đổi mới giải pháp của thế kỷ 21 bằng cách hoán cải trực thăng UH-60L thành máy bay đa năng vận hành hoàn toàn tự động. Những cải tiến này biến chiếc UH-60L có người lái thành máy bay không người lái (UAV) đa nhiệm có thể sản xuất loạt nhanh chóng và tiết kiệm chi phí", Rich Benton, phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Sikorsky, cho biết.

Igor Cherepinsky, giám đốc Sikorsky Innovations, tuyên bố S-70UAS tiết kiệm chi phí bằng cách tận dụng khung thân với những điểm tương đồng với phi đội UH-60 hiện có của Mỹ. Loại bỏ các hệ thống hỗ trợ con người trên máy bay cũng đơn giản hóa bảo dưỡng và cắt giảm giá thành vận hành.

Sikorsky chưa công bố mức giá đề xuất của S-70UAS, song cho biết chi phí đã khấu trừ khoản tiết kiệm từ sử dụng trực thăng UH-60L sẵn có. Lục quân Mỹ sở hữu 800 chiếc UH-60L và đang loại biên hàng loạt để chuyển sang biến thể UH-60M mới hơn.

Cụm ống phóng bên trong khoang của S-70UAS. Ảnh: War Zone

Biên tập viên Joseph Trevithick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định S-70UAS sẽ không khiến trực thăng có người lái biến mất, song nó giúp loại bỏ nguy cơ tổn thất về người khi hoạt động trong môi trường nguy hiểm. Ngoài ra, S-70UAS có thể đảm nhận một số nhiệm vụ trong môi trường ít nguy hiểm, tăng khả năng hoạt động và lợi ích về chi phí vận hành.

"Khả năng tự vận chuyển hàng hóa quan trọng, đôi khi chỉ nặng vài trăm kg, giữa các địa điểm xa xôi hẻo lánh mà không cần phi công chuyên nghiệp có thể mang lại lợi thế cả ở vùng an toàn. Điều này cho thấy tiềm năng của S-70UAS đối với khách hàng dân sự", Trevithick nhận xét.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, Aviationist, AP)