Công ty MVOT đồng hành cùng doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe từ Hàn Quốc

Công ty MVOT sẽ trở thành đối tác chiến lược cho việc kinh doanh và thương mại của thương hiệu Goinbe của công ty chăm sóc sức khỏe Il Yang Pharm.

Vai trò mới được Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phân phối xuất nhập khẩu MVOT công bố tại sự kiện ra mắt sản phẩm của Il Yang Pharm (Hàn Quốc). Theo hai bên, sự hợp tác này sẽ mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những giá trị và trải nghiệm mới trong việc chăm sóc sức khỏe cũng như làm đẹp toàn diện.

Các đại diện MVOT và Il Yang Pharm ký kết hợp tác tại buổi lễ. Ảnh: MVOT

Cụ thể, Goinbe sẽ phát triển theo lộ trình "đẹp từ bên trong" (inner beauty) với hai dòng sản phẩm bột uống Goinbe Daily Collagen, bột uống vitamin C Goinbe Premium Vita C tại Việt Nam.

Bà Trần Thị Đan Thanh, CEO của MVOT, cho biết: "Việc hợp tác với một công ty sản xuất tiêu chuẩn quốc tế như Il Yang Pharm (Hàn Quốc) và thương hiệu Goinbe sẽ mang đến những sản phẩm có giá trị hướng đến cộng đồng với phương châm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp bền vững".

Bà Trần Thị Đan Thanh tại sự kiện. Ảnh: MVOT

Theo ông Hong Deok Ju, Giám đốc điều hành Il Yang Pharm (Hàn Quốc), công ty đã cho ra mắt sản phẩm nước collagen vào cuối năm 2022 và nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng tại Việt Nam. Điều đó thể hiện qua với doanh số bán hàng ổn định và tăng dần. Với thành công đó, Il Yang Pharm đã phối hợp với Goinbe sản xuất ba sản phẩm nhằm tạo nên sự cạnh tranh trên thị trường và thu hút sự quan tâm hơn nữa từ người tiêu dùng và đối tác.

Il Yang Pharm là một trong những công ty dược phẩm uy tín hàng đầu Hàn Quốc. Đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm dược và thực phẩm chức năng. 75 năm qua, công ty đã nghiên cứu và phát triển các loại thuốc mới ứng dụng từ các thành phần tiên tiến. Trong chiến lược phát triển toàn cầu, Il Yang Pharm đặt các đối tác từ Việt Nam là mục tiêu quan trọng để công ty xây dựng mạng lưới tiêu thụ.

Khách mời tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm của Il Yang Pharm. Ảnh: MVOT

Công ty MVOT có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Các sản phẩm, dịch vụ được MVOT lựa chọn hợp tác và phân phối luôn cam kết chất lượng, tuân thủ các tiêu chí như: minh bạch thông tin, những nghiên cứu về hiệu quả.

Trong thời gian tới, MVOT cho biết sẽ tiếp tục cuộc hành trình tạo nên giá trị riêng của mình theo xu hướng "đẹp từ bên trong" (inner beauty); đồng thời, đưa các ứng dụng nghiên cứu khoa học mới về định nghĩa vẻ đẹp trên nền tảng sức khỏe bền vững ra thị trường.

Thanh Minh