Công ty mẹ TikTok được định giá 550 tỷ USD

General Atlantic đang bán cổ phần tại ByteDance, định giá công ty mẹ TikTok ở mức 550 tỷ USD.

Ngày 25/2, Reuters trích nguồn tin thân cận cho biết công ty đầu tư General Atlantic khởi động việc bán bớt cổ phần vài tuần gần đây, và kỳ vọng hoàn tất trong tháng 3. Đây là mức định giá cao nhất của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc trên thị trường thứ cấp từ trước đến nay. Hồi tháng 11/2025, công ty này được định giá khoảng 480 tỷ USD.

General Atlantic lần đầu rót vốn vào ByteDance năm 2017, khi công ty này được định giá khoảng 20 tỷ USD. Các điều khoản tài chính và tỷ lệ sở hữu của General Atlantic tại ByteDance sau giao dịch chưa được công bố. CEO General Atlantic - Bill Ford hiện cũng là thành viên hội đồng quản trị ByteDance.

Gian hàng của ByteDance tại một triển lãm ở Bắc Kinh tháng 2/2022. Ảnh: Reuters

Đây là thương vụ bán ra đầu tiên từ khi ứng dụng video ngắn TikTok hoàn tất thỏa thuận lập liên doanh do Mỹ nắm đa số để tiếp tục hoạt động tại nước này. Liên doanh có trụ sở tại Mỹ, hoạt động như một thực thể độc lập, do hội đồng quản trị gồm 7 thành viên, đa số là người Mỹ, điều hành.

Thương vụ cũng cho thấy định giá trên thị trường của ByteDance tăng mạnh và bền vững. Điều này càng củng cố triển vọng cho các nhà đầu tư khác, vốn được kỳ vọng hưởng lợi lớn khi công ty này sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Định giá của một công ty chưa niêm yết có thể dao động lớn trên thị trường thứ cấp. Tuy nhiên, mỗi giao dịch mới đều được coi là phép thử về mức độ quan tâm của nhà đầu tư với cổ phiếu công ty. Giá trị thị trường của ByteDance khó xác định do cổ phần thuộc sở hữu tư nhân và các điều khoản giao dịch trên thị trường thứ cấp không được công khai.

Hồi quý I/2025, ByteDance đã vượt Meta, trở thành công ty mạng xã hội lớn nhất thế giới về doanh thu, với hơn 43 tỷ USD. Lợi nhuận của công ty Trung Quốc này cả năm ngoái có thể đạt khoảng 48 tỷ USD.

Hà Thu (theo Reuters)