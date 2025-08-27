Amazon muốn cung cấp Internet vệ tinh tại Việt Nam

Amazon đang tìm cơ hội cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tốc độ cao tại Việt Nam, thông qua việc xin giấy phép thí điểm.

Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long ngày 26/8, ông Gonzalo de Dios, Giám đốc Cấp phép toàn cầu và Quan hệ pháp lý quốc tế dự án Kuiper, đưa ra đề xuất và khẳng định Việt Nam có vị thế quan trọng trong chiến lược phát triển của Amazon.

Kuiper, dự án Internet vệ tinh của Amazon, xây dựng hệ thống hơn 3.200 vệ tinh quỹ đạo thấp để cung cấp kết nối tốc độ cao tới các khu vực ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Dịch vụ có thể đạt 400 Mbps cho cá nhân, 1 Gbps cho doanh nghiệp, độ trễ thấp và tích hợp giải pháp bảo mật từ Amazon Web Services (AWS).

Thứ trưởng Phạm Đức Long (bên phải) tiếp đoàn công tác Amazon do ông Gonzalo de Dios, Giám đốc Cấp phép toàn cầu và Quan hệ pháp lý quốc tế dự án Kuiper, dẫn đầu. Ảnh: TTTT

Theo ông Gonzalo de Dios, Amazon hiện đã phóng 102 vệ tinh và đặt mục tiêu hoàn thành ít nhất 50% số vệ tinh còn lại vào năm 2026.

Tại Việt Nam, Amazon đã thành lập Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam ở TP HCM. Ngày 6/8, doanh nghiệp nộp hồ sơ tham gia thí điểm có kiểm soát cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh LEO theo Nghị quyết 193 của Quốc hội.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Đức Long đánh giá cao tiến triển của dự án Kuiper. Ông nhấn mạnh công nghệ vệ tinh quỹ đạo thấp có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng số, giúp phổ cập Internet tốc độ cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng mục tiêu phủ sóng toàn quốc đến năm 2030.

Theo Thứ trưởng, dự án Kuiper phù hợp với chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0, Luật Viễn thông và nhu cầu chuyển đổi số tại Việt Nam. Đây sẽ là giải pháp giúp người dân, đặc biệt ở vùng xa, tiếp cận dịch vụ số, thuận tiện trong thực hiện thủ tục hành chính, nhất là sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Thứ trưởng giao Cục Viễn thông và Cục Tần số vô tuyến điện phối hợp với dự án để giải quyết các vướng mắc kỹ thuật, hoàn thiện hồ sơ. Mục tiêu trong tháng 9, Bộ có thể trình Thủ tướng hồ sơ thí điểm.

Thiết bị đầu cuối dùng để thu sóng vệ tinh của Kuiper. Ảnh: Amazon

Hồi tháng 4, một nhà cung cấp khác là SpaceX của tỷ phú Elon Musk cũng nhận giấy phép triển khai thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh Starlink từ Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc. SpaceX vẫn đang trong quá trình thành lập pháp nhân tại Việt Nam. Sau khi có pháp nhân, doanh nghiệp phải xin cấp phép từ Cục Viễn thông trước khi có thể cung cấp dịch vụ.

Cả Kuiper và Starlink đều có mục tiêu chung là cung cấp Internet vệ tinh băng rộng tốc độ cao, chủ yếu cho người dân ở khu vực hẻo lánh. Tuy nhiên, Starlink có lợi thế đi trước. Trong khi Starlink có hàng nghìn vệ tinh hoạt động với hàng triệu người dùng, Kuiper mới phóng hơn 100 vệ tinh và chưa cung cấp cho người dùng cuối. Dịch vụ Internet của Amazon dự kiến được triển khai tới khách hàng cuối năm 2025.

Giá trị của Internet vệ tinh với người dùng Việt Nam

Tại cuộc họp đầu tháng 4, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng giao cho Cục Viễn thông nhiệm vụ thúc đẩy hạ tầng số Việt Nam, trong đó có Internet vệ tinh, để phủ sóng tới vùng sâu vùng xa.

Việc đưa Internet đến vùng sâu vùng xa cũng là tác dụng chính của công nghệ vệ tinh khi triển khai tại Việt Nam, theo các chuyên gia. Nó cũng có thể cung cấp kết nối dự phòng và khẩn cấp trong tình huống thiên tai, bão, lũ lụt khiến mạng mặt đất bị gián đoạn.

Affandy Johan, nhà phân tích tại Ookla, công ty đứng sau các công cụ theo dõi tình trạng Internet như Speedtest và Downdetector, nói vớiVnExpress.

Chia sẻ với VnExpress, nhà phân tích Affandy Johan tại Ookla - công ty đứng sau các công cụ theo dõi Internet như Speedtest và Downdetector, cho biết giá trị cốt lõi của Internet vệ tinh là khả năng "vượt qua giới hạn về địa lý".

"Nhiều khu vực gặp khó khăn trong triển khai mạng truyền thống do địa hình hoặc dân cư phân tán. Starlink cung cấp giải pháp tốc độ cao tại những nơi các phương án thay thế còn hạn chế", ông nói. "Điều này hỗ trợ mục tiêu quốc gia của Việt Nam về chuyển đổi số, đặc biệt trong giáo dục, y tế và phát triển nông thôn. Những ứng dụng này rất phù hợp với khu vực miền núi và ven biển của Việt Nam".

Lấy ví dụ tại Indonesia, ông cho biết Internet vệ tinh hữu ích với các đảo, nơi mạng truyền thống khó tiếp cận và được ứng dụng trong hoạt động y tế từ xa. Hay tại Nhật Bản, Starlink được dùng để cung cấp kết nối Internet cho một số mạng riêng 5G tại các công trường xây dựng ở khu vực núi non hiểm trở.

"Internet vệ tinh sẽ không thay thế mạng hiện tại nhưng cung cấp một 'lớp phủ' quan trọng", ông Johan nhận định. "Cách tiếp cận theo lớp này giúp thu hẹp khoảng cách về kết nối của Việt Nam theo cách thiết thực".

Trọng Đạt - Lưu Quý

