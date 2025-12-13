Công ty giày da chi hơn 700 tỷ đồng thưởng Tết

Đồng NaiCông ty TNHH Changshin Việt Nam dự kiến chi khoảng 700 tỷ đồng thưởng Tết Bính Ngọ 2026 cho 42.000 lao động.

Thông tin được ông Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch công đoàn Công ty Changshin Việt Nam (Khu công nghiệp Thạnh Phú, phường Tân Triều), cho biết ngày 12/12. Đây là doanh nghiệp đông lao động nhất Đồng Nai, 100% vốn Hàn Quốc và chuyên sản xuất giày xuất khẩu.

Mức thưởng năm nay tương đương các năm trước và đã được đưa vào thỏa ước lao động tập thể. Lao động làm đủ một năm được thưởng một tháng lương ký hợp đồng chính thức, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 5% và cao nhất là 200%, tức hai tháng lương.

Lãnh đạo doanh nghiệp, công đoàn Changshin trong hoạt động Tết 2025 của nhà máy. Ảnh: Nguyễn Hưng

Tuy nhiên, do lương tối thiểu vùng tăng, công ty điều chỉnh lương cơ bản, lao động lâu năm tăng lương theo thâm niên nên số tiền thực nhận của mỗi người cao hơn năm trước. Về tiền lương, công nhân sản xuất, bình quân khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng, nhóm lâu năm từ 18-20 triệu đồng. Tổng số tiền chi cho thưởng Tết khoảng 700 tỷ đồng.

Theo ông Tú, đơn hàng năm nay tăng liên tục và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm. Doanh nghiệp đang tăng cường tuyển lao động, bình quân mỗi tháng có 400 công nhân mới với thu nhập mỗi tháng khoảng 8,5-9 triệu đồng, chưa tính làm thêm giờ. Riêng năm nay, doanh nghiệp tuyển thêm 6.000 người, nâng tổng số lao động lên 42.000, cao nhất trong 5 năm qua.

Ngoài thưởng Tết âm lịch, doanh nghiệp cũng thưởng cho lao động vào Tết dương lịch 2025, quà tặng công đoàn, tất niên. Trong năm tổ chức nhiều đợt cho lao động đi du lịch.

Ngoài Changshin, trên địa bàn tỉnh Đồng Nam, Công ty cổ phần TKG Taekwang Vina, chuyên sản xuất giày, 100% vốn Hàn Quốc, phường Trấn Biên, cũng dự kiến mức thưởng Tết tương đương với năm ngoái. Tùy vào thời gian làm việc và thời điểm vào công ty, mức thưởng từ 1,15-1,5 tháng lương. Công ty Cổ phần Đồng Phú Cường, xã Thống Nhất, chuyên may mặc, cũng công bố thưởng Tết cho 2.500 lao động. Mức thưởng dự kiến là một tháng lương kèm các khoản khuyến khích. Bình quân mỗi công nhân sản xuất nhận được 14,5 triệu đồng, tăng hơn 20% so với năm ngoái.

Sau sáp nhập với Bình Phước, Đồng Nai có 81 khu công nghiệp được quy hoạch, hiện 59 khu được thành lập và hoạt động với quy mô 21.700ha. Là cửa ngõ Đông Nam Bộ, địa phương đang gia tăng sức hút với sân bay Long Thành chuẩn bị đi vào hoạt động cùng hệ thống cảng biển, đường cao tốc, bộ, sắt...

Theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, các địa phương phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp, chế xuất nắm bắt tình hình lương, thưởng Tết 2026 và gửi về Bộ trước ngày 25/12.

Lê Tuyết