'Công ty đãi YEP sang chảnh nhưng thưởng Tết chưa tới 10 triệu đồng'

Tôi chẳng biết giải thích thế nào với thắc mắc 'sao không lấy tiền tiệc Tất niên sang chảnh chia cho anh em sắm Tết'.

Lại đến một mùa tiệc Tất niên - YEP (Year end Party), là một người làm lĩnh vực nhân sự, tôi có đôi điều trải lòng.

Câu chuyện tiệc tất niên ở nhiều doanh nghiệp trong đó có công ty tôi, nếu nhìn từ góc độ nhân sự, không hề hào nhoáng như những hình ảnh lung linh trên mạng xã hội. Tôi và anh chị em trong phòng rất mệt vì kiểu gì cũng có người phàn nàn, nói ra nói vào.

Năm tổ chức tiệc cho "ra hồn", chọn nhà hàng đẹp, sân khấu lớn, âm thanh ánh sáng chỉn chu, lại bị trách "sao không đổi ra tiền cho anh chị em sắm Tết", "làm tiệc sang chảnh mà thưởng chưa tới 10 triệu đồng".

Năm nào làm ăn khó khăn, cắt giảm, không tổ chức, thì bị chê doanh nghiệp vô tâm, thiếu "món ăn tinh thần" cho người lao động, "công ty làm ăn gì mà cuối năm không có nổi cái tiệc"

Cùng một quyết định, hai bối cảnh khác nhau, nhưng phản ứng tiêu cực thì gần như luôn có. Và phòng nhân sự, dù không phải người quyết ngân sách, vẫn là người đi giải thích, dàn xếp.

Cái oái oăm là ở nhiều công ty, tiệc cuối năm ngày càng được đẩy lên như một show diễn. Những đội nhảy, tiết mục văn nghệ được giao chỉ tiêu, tập luyện sau giờ làm. Có team nhân sự đã ngoài 40 tuổi vẫn phải tập vũ đạo cho "xôm". Đáng lẽ là một buổi tiệc để nghỉ ngơi, thì lại thành một dự án áp lực kéo dài cả tháng.

Vấn đề nằm ở chỗ, nhiều doanh nghiệp đang nhầm lẫn giữa tiệc cho nhân viên và tiệc để khoe hình ảnh. Khi thưởng Tết quanh quẩn dưới 10 triệu đồng (hơn tháng lương cơ bản một chút), đời sống người lao động còn nhiều lo toan, thì một bữa tiệc sang chảnh không tự động tạo ra sự gắn kết. Nó thậm chí phản tác dụng nếu bị cảm nhận như một lớp vỏ hào nhoáng che đi những bất cập bên trong: thu nhập thấp, áp lực cao, tuyển thực tập sinh không lương...

Nhiều người cần sự ghi nhận thực chất hơn: lương, thưởng minh bạch; phúc lợi rõ ràng. Khi những điều cơ bản đó chưa được đáp ứng, việc chi tiền lớn cho tiệc tùng dễ bị nhìn như một sự lệch pha, thậm chí là phô trương. Những đồng nghiệp ở công ty khác của tôi nói rằng các sếp thích làm hoành tráng để đăng lên mạng xã hội, để chứng tỏ công ty ăn nên làm ra...

Cũng cần nói công bằng rằng một năm làm việc vất vả, có dịp ngồi lại với đồng nghiệp, cười nói, chia sẻ, vẫn là nhu cầu có thật. Vấn đề cũng không phải là có tiệc hay không, mà là tinh thần của buổi tiệc đó là gì.

Câu chuyện Year End Party vì thế gói gọn lại rằng nó phản ánh cách doanh nghiệp nhìn nhận người lao động: Cố gắng tổ chức bữa tiệc cuối năm, mọi người ngồi lại với nhau vui vẻ, hay là phông nền chứng tỏ hình ảnh công ty năm nay ăn nên làm ra?

