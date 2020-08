Công ty của Warren Buffett lãi lớn

Thị trường chứng khoán hồi phục giúp Berkshire Hathaway lãi lớn từ các khoản đầu tư, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chính vẫn ảm đạm.

Báo cáo tài chính quý II công bố hôm qua (8/8) cho thấy Berkshire đạt lợi nhuận ròng 26,3 tỷ USD, tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là cuộc lộn ngược dòng so với quý đầu năm, khi công ty này lỗ kỷ lục 50 tỷ USD do người dùng thay đổi hành vi trong đại dịch.

Dù vậy, Berkshire có lãi chủ yếu do thị trường chứng khoán phục hồi. Các khoản đầu tư của hãng mang lại khoản lời lớn, ví dụ như số cổ phần trong Apple.

Ngược lại, lợi nhuận hoạt động của hãng giảm 10% so với năm ngoái, xuống 5,52 tỷ USD. Nguyên nhân là đại dịch tác động "từ rất nhỏ đến nghiêm trọng" với hơn 90 công ty thuộc Berkshire.

Warren Buffett trong đại hội cổ đông năm ngoái. Ảnh: Reuters

Berkshire được coi là phong vũ biểu của thị trường, do có hoạt động kinh doanh trải dài trên nhiều lĩnh vực, từ thực phẩm, công nghiệp đến bảo hiểm. Các thương hiệu nổi tiếng của công ty này là Kraft Heinz, Geico và Duracell.

Trong quý II, Berkshire đã phải giảm giá trị sổ sách của hãng phụ tùng máy bay Precision Castparts Corp thêm 9,8 tỷ USD, phản ánh thách thức mà các công ty công nghiệp gặp phải trong đại dịch. Berkshire mua Precision năm 2016 với giá 37 tỷ USD.

"Chúng tôi tin rằng đại dịch tác động chủ yếu đến hàng không và các ngành phụ trợ. Covid-19 sẽ tiếp tục hoành hành. Ảnh hưởng của đại dịch đến các công ty có thể khác so với những gì chúng tôi ước tính", báo cáo cho biết.

Cho đến giữa tháng 3, khi các doanh nghiệp tại Mỹ buộc phải đóng cửa vì đại dịch, rất nhiều công ty con của Berkshire vẫn có doanh thu và lợi nhuận cao hơn so với năm ngoái. Dù vậy, tình hình sau đó thay đổi hoàn toàn.

Thiệt hại nặng nhất là sản xuất, dịch vụ và bán lẻ, khi chỉ ghi nhận 1,4 tỷ lợi nhuận ròng trong quý II, giảm so với 2,4 tỷ USD năm ngoái. Một số mảng kinh doanh của hãng được chính phủ đánh giá là thiết yếu và vẫn được duy trì hoạt động trong thời kỳ phong tỏa, như đường sắt, điện nước, bảo hiểm và một vài ngành sản xuất, dịch vụ.

Trong báo cáo hôm qua, hãng cho biết đã phải cho tạm nghỉ việc, giảm lương nhiều nhân viên và giảm đầu tư. Riêng Precision cắt giảm 10.000 nhân lực nửa đầu năm, tương đương 30% lực lượng lao động của hãng.

Berkshire cho biết các động thái này chỉ là tạm thời. Một số mảng kinh doanh của hãng có thể sẽ tiếp tục co lại và tái cấu trúc "để phù hợp với nhu cầu dự báo của người tiêu dùng". Họ hiện chưa thể dự báo khi nào việc kinh doanh sẽ quay lại bình thường.

Trong quý II, Berkshire đã chi 5,1 tỷ USD mua lại cổ phiếu, tận dụng thời điểm cổ phiếu hãng này mất giá. Khối tiền mặt Berkshire hiện sở hữu là 146,6 tỷ USD.

Hà Thu (theo CNN, Reuters)