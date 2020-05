Warren Buffett đã bán nhiều cổ phiếu ngân hàng lớn

Berkshire Hathaway đã bán lượng lớn cổ phiếu ngân hàng Goldman Sachs, JPMorgan Chase... trong đợt thị trường tài chính chao đảo vì đại dịch quý I.

Theo tài liệu nộp lên cơ quan quản lý quý I, Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett cho biết đã giảm 84% lượng sở hữu cổ phiếu ngân hàng Goldman Sachs xuống còn 1,9 triệu, so với 12 triệu cổ phiếu cuối năm ngoái. Giá cổ phiếu Goldman Sachs đã giảm 33% trong quý đầu tiên năm nay. Số cổ phiếu công ty Buffett nắm giữ tại ngân hàng hiện trị giá khoảng 297 triệu USD.

Tập đoàn của Buffett bắt đầu đầu tư vào Goldman Sachs với 5 tỷ USD cổ phiếu ưu đãi trong đợt cao điểm của khủng hoảng tài chính năm 2008.

Tỷ phú Warren Buffett điều hành cuộc họp trực tuyến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ảnh: Bloomberg.

Berkshire cũng giảm lượng đầu tư vào JPMorgan Chase 3% trong quý I khi bán khoảng 1,8 triệu cổ phiếu và bán một lượng nhỏ cổ phiếu của công ty bảo hiểm Travelers Cos cùng hãng lọc dầu Phillips 66. Dù giá cổ phiếu ngân hàng Wells Fargo & Co giảm 47%, Berkshire Hathaway vẫn nắm giữ.

Tại cuộc họp đại hội cổ đông hồi đầu tháng, Warren Buffett tiết lộ đã bán 6,5 tỷ USD cổ phiếu trong tháng 4, chủ yếu là cổ phiếu hàng không. Tuy nhiên, khi đó, huyền thoại đầu tư này nhận định các ngân hàng hiện có vốn hoá tốt và có khả năng vượt qua những tác động kinh tế của đại dịch.

"Nếu các vấn đề trở nên đủ nghiêm trọng với nền kinh tế, ngay cả các ngân hàng mạnh cũng có thể chịu nhiều áp lực. Và chúng tôi sẽ rất vui mừng vì có hệ thống Cục Dữ trữ Liên bang hỗ trợ phía sau", Buffett nói khi đó.

Ông còn khẳng định, nhìn chung hệ thống nhà băng không phải là vấn để và họ không phải mỗi bận tâm của mình.

Hiện tại, Berkshire vẫn là cổ đông lớn tại các tổ chức tín dụng như American Express, Bank of America, Bank of New York Mellon, JPMorgan Chase PNC Financial (PNC.N), US Bancorp (USB.N) và Wells Fargo.

Tú Anh (theo Bloomberg/Reuters)