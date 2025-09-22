Công ty của Warren Buffett bán hết cổ phiếu BYD

Sau 3 năm kể từ khi bắt đầu bán ra, công ty đầu tư Berkshire Hathaway hiện không còn nắm giữ cổ phiếu hãng xe điện Trung Quốc BYD.

Ngày 21/9, CNBC cho biết trong báo cáo tài chính quý I của Berkshire Hathaway Energy - công ty con thuộc Berkshire nắm cổ phần hãng xe điện Trung Quốc BYD, giá trị khoản đầu tư này tính đến ngày 31/3 là 0. Người phát ngôn của Berkshire sau đó cũng xác nhận tập đoàn này đã thoái vốn hoàn toàn khỏi BYD.

Berkshire là công ty đầu tư của tỷ phú Warren Buffett. Họ rót vốn vào hãng xe điện Trung Quốc từ năm 2008, theo đề xuất của Charlie Munger - cựu Phó chủ tịch Berkshire Hathaway. Khi đó, họ trả 230 triệu USD để mua 225 triệu cổ phiếu, tương đương 10% cổ phần.

Gian hàng của BYD tại Triển lãm ôtô Munich. Ảnh: Reuters

Buffett từng khen ngợi nhà sáng lập BYD Wang Chanfu và đến thăm nhà máy của công ty này ở Trung Quốc năm 2010. Tại cuộc họp đại hội cổ đông (ĐHCĐ) năm 2023 của công ty xuất bản Daily Journal, Munger từng nhận xét tại Berkshire, ông "chưa làm điều gì tốt như khoản đầu tư vào BYD".

Dù vậy, từ năm 2022, tập đoàn của tỷ phú Buffett bắt đầu bán ra sau khi cổ phiếu BYD tăng giá hơn 20 lần. Đến tháng 6 năm ngoái, họ đã bán gần 76% số cổ phiếu nắm giữ, khiến cổ phần của Berkshire chỉ còn chưa đầy 5% - mức không phải công bố giao dịch với cổ phiếu BYD theo quy định sàn chứng khoán Hong Kong. Ở thời điểm đó, họ sở hữu 54 triệu cổ phiếu.

Tỷ phú Warren Buffett chưa từng giải thích chi tiết lý do tập đoàn của ông bán cổ phiếu BYD. Năm 2023, ông cho biết hãng xe điện Trung Quốc là một "công ty phi thường" được điều hành bởi một "người phi thường". Dù vậy, ông cho biết Berkshire "sẽ tìm ra cách sử dụng tiền thu về theo hướng tốt hơn". Cùng thời điểm đó, tập đoàn này cũng bán gần như toàn bộ cổ phần hãng chip TSMC (Đài Loan) trị giá khoảng 4 tỷ USD chỉ sau vài tháng mua vào.

Danh mục đầu tư của Berkshire chủ yếu nằm tại Mỹ. Tại ĐHCĐ năm 2024, Buffett nói rằng họ vẫn theo đuổi chiến lược này và BYD chỉ là ngoại lệ. Hiện tại, khoản đầu tư lớn nhất của họ là Apple, trị giá khoảng 68 tỷ USD. Sau đó đến American Express, Bank of America và Coca-Cola.

BYD được thành lập năm 1995 bởi cử nhân ngành hóa học Wang Chuanfu, ban đầu chỉ sản xuất pin. Năm 2005 họ sản xuất xe xăng và lấn sân sang ôtô điện từ 2010. BYD hiện là hãng xe điện lớn nhất thế giới.

Hà Thu (theo CNBC, Reuters)