Công ty của ông Phạm Nhật Vượng đề xuất bỏ giá sạc giờ cao điểm cho xe điện

V-Green, công ty phát triển trạm sạc do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập, đề xuất không áp giá giờ cao điểm và buộc lắp công tơ riêng cho sạc xe điện để khuyến khích đầu tư, sử dụng.

Nội dung này được nêu tại tổng hợp ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư hướng dẫn Quyết định 14 của Thủ tướng về giá bán lẻ điện.

Theo dự thảo Thông tư, Bộ Công Thương đề xuất hai phương án giá bán lẻ cho trạm sạc xe điện. Phương án 1, trạm sạc chuyên phục vụ xe điện (gồm bus điện) phải có công tơ riêng. Trường hợp hộ gia đình lắp trụ sạc, giá điện áp theo giá sinh hoạt.

Phương án 2, không bắt buộc lắp công tơ riêng đo đếm tại trạm sạc, giá điện được áp theo từng mục đích sử dụng của cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân. Theo đó, giá bán điện dự kiến được tính theo hợp đồng mua bán nếu họ không có công tơ riêng. Trường hợp khách hàng ký hợp đồng sử dụng điện sinh hoạt nhưng dùng cả sạc xe, toàn bộ sản lượng điện dự kiến áp theo giá bán lẻ sinh hoạt.

Giá điện tại các trạm sạc dự kiến vẫn tính theo cấp điện áp, khung giờ (thấp, bình thường, cao điểm), tương tự tại Quyết định 14/2025. Mức này bằng 71-195% giá bán lẻ điện bình quân hiện hành, tương đương 1.566-4.298 đồng một kWh (chưa gồm VAT).

Công ty cổ phần Phát triển trạm sạc Toàn cầu V-Green, công ty do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập, đề xuất không áp dụng giá khung giờ cao điểm với mục đích sạc xe điện. Công ty cho rằng lĩnh vực này có chi phí đầu tư lớn, việc tăng thời gian khai thác sẽ giúp nhà đầu tư thu hồi vốn nhanh. Việc bỏ khung giờ cao điểm, nhằm khuyến khích doanh nghiệp, người dân đầu tư trụ sạc.

Giờ cao điểm được tính chung ở mức 5 giờ mỗi ngày từ Thứ Hai đến Thứ Bảy (trừ Chủ nhật). Theo dự thảo, khung giờ cụ thể sẽ được Bộ trưởng Công Thương ban hành, phù hợp với tình hình sử dụng điện của hệ thống trong từng giai đoạn.

Một trạm sạc V-Green trên đường Huyền Trân Công Chúa, TP HCM, ngày 15/7. Ảnh: Tuấn Vũ

Doanh nghiệp của ông Phạm Nhật Vượng cũng đề nghị chọn phương án 1, tức là quy định bắt buộc lắp công tơ riêng tại trụ sạc xe điện. V-Green cũng kiến nghị bổ sung thêm điều khoản điện lực có trách nhiệm lắp đồng hồ phụ theo đề nghị của hộ gia đình, cá nhân. Việc này nhằm đo đếm sản lượng điện sạc riêng, qua đó áp giá bán lẻ theo quy định cho phần điện này, tách biệt với mục đích sinh hoạt.

Phản hồi đề xuất này, Bộ Công Thương cho biết phần lớn ý kiến góp ý của các bộ, ngành, đơn vị chọn phương án 2, đồng nghĩa không bắt buộc lắp công tơ đo đếm riêng tại trạm sạc xe điện. Bộ này cho hay tiếp tục hiệu chỉnh phương án này để phù hợp điều kiện thực tế.

Đưa giá điện trạm sạc về mức ưu đãi hơn cũng là kiến nghị của nhiều cơ quan Nhà nước. Sở Công Thương Hà Nội cho rằng cơ quan quản lý cần quy định rõ phương pháp tính giá theo khung giờ (thấp điểm, bình thường, cao điểm) và cơ chế cập nhật giá theo biến động chi phí đầu vào. Việc này nhằm khuyến khích người dân sạc vào giờ thấp điểm để điều hòa kinh tế - kỹ thuật lưới điện, đồng thời bảo đảm khả năng thu hồi vốn cho doanh nghiệp đầu tư trạm sạc.

Theo Sở này, mức giá ưu đãi sẽ khuyến khích người dân và xã hội chuyển đổi sang mô hình giao thông xanh, phương tiện thân thiện môi trường. Thành phố cũng đang triển khai nhiều dự án hạ tầng trạm sạc theo tinh thần chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường.

Tương tự, Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương) cũng cho rằng các quy định về giá điện cho trạm sạc và biện pháp quản lý cần xem xét tổng thể, gồm chính sách ngành cũng như xu hướng, định hướng phát triển của xe điện, trạm sạc trong tương lai.

Liên quan đến các đề xuất về giá điện, Bộ Công Thương cho biết sẽ giữ nguyên cơ chế giá theo khung giờ thấp, cao điểm như dự thảo. Bởi dự thảo thông tư này nhằm hướng dẫn Quyết định 14 của Thủ tướng, không thể quy định nội dung cơ chế giá điện khác với chính sách đã có.

Theo thống kê của Motorcycles Data, toàn thị trường Việt tiêu thụ khoảng 2,08 triệu xe máy sau 8 tháng đầu năm, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhu cầu của người dân về xe máy điện tăng trưởng cao nhất. Doanh số lũy kế 8 tháng các dòng xe máy điện nói chung tăng 89-197%.

Với ôtô điện và xe hybird, nửa đầu năm nay VinFast và các thành viên thuộc Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) bán ra thị trường 72.227 xe. Mức này chiếm gần 29% tổng lượng ôtô mới tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm tại Việt Nam.

Bảo Bảo