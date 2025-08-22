Công ty công nghệ y tế Masimo kiện Hải quan Mỹ vì thiên vị Apple

Masimo kiện Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ nhằm ngăn Apple kích hoạt lại tính năng đo nồng độ oxy trong máu trên đồng hồ thông minh.

Tình hình căng thẳng pháp lý kéo dài giữa Apple và Masimo nóng trở lại khi công ty công nghệ y tế này kiện Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) - Bộ An ninh Nội địa.

Trong đơn trình lên Tòa án Quận của Mỹ tại Columbia, Masimo cho rằng CBP hành động sai khi ra phán quyết ngày 1/8 cho phép Apple tiếp tục nhập khẩu đồng hồ Apple Watch tích hợp công nghệ đo nồng độ oxy trong máu SpO2 mà không thông báo cho Masimo. Công ty chỉ biết đến phán quyết vào 14/8, khi Apple thông báo sẽ kích hoạt lại tính năng qua một bản cập nhật phần mềm.

Apple Watch thể hiện nồng độ oxy trong máu trên đồng hồ. Ảnh: Macrumors

Masimo cáo buộc rằng quyết định trên được đưa ra sau một cuộc họp bí mật giữa Apple và CBP ngày 1/8, mà không có sự tham dự của họ, tức bỏ qua quy trình tố tụng.

CBP cho biết phương án mới mà Apple đưa ra là chuyển việc tính toán nồng độ oxy trong máu từ đồng hồ Apple Watch sang điện thoại iPhone được kết nối. Ngoài ra, cơ quan cũng trả lời Masimo rằng cuộc họp đó thuộc trường hợp đặc biệt, nhưng không giải thích cụ thể tại sao công ty không được tham gia.

Hiện Apple đã phát hành bản cập nhật cho iOS và watchOS để kích hoạt lại tính năng đo SpO2. Vụ kiện có thể khiến Apple phải gỡ tính năng trong các bản cập nhật tương lai.

Trong thời gian chờ đợi, Apple có thể tiếp tục bán Watch Series 11 và Watch Ultra 3 với khả năng đo SpO2. Ngay cả khi một lệnh cấm mới được áp dụng, những thiết bị đã được mua trong khoảng thời gian này có thể sẽ không bị ảnh hưởng.

Rắc rối về cảm biến trên đồng hồ thông minh của Apple đã kéo dài vài năm, nhưng trở thành tâm điểm vào tháng 10/2023, khi Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) cho rằng Apple vi phạm bằng sáng chế của Masimo. Joe Kiani, CEO Massimo, khi đó nói công ty sẵn sàng dàn xếp, nhưng Apple từ chối vì bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ khiến họ phải xin cấp phép công nghệ cảm biến oxy trong máu cho các mẫu Apple Watch trong tương lai. Thay vào đó, hãng loại tính năng khỏi các Apple Watch bán ra từ đầu 2024. Công nghệ này lần đầu được giới thiệu trên Watch Series 6 năm 2020 và có mặt trên tất cả thiết bị đeo của Apple cho đến trước lệnh cấm.

Huy Đức (theo Macrumors, Apple Insider)