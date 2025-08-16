Apple Watch tại Mỹ được kích hoạt lại cảm biến oxy trong máu

Apple cho biết sẽ đưa tính năng cảm biến oxy trong máu trở lại Watch Series 9 và các phiên bản mới hơn thông qua bản cập nhập phần mềm.

Apple Watch Series 9 và Watch Ultra 2. Ảnh: Tuấn Hưng

Trong thông báo mới, người dùng Apple Watch Series 9, Series 10 và Watch Ultra 2 tại Mỹ có thể theo dõi nồng độ oxy trong máu thông qua iPhone ghép nối, sau 18 tháng bị cấm. Apple phải tắt tính năng này do tranh chấp với Masimo - công ty cáo buộc Apple đánh cắp công nghệ đo nồng độ oxy trong máu của mình sau khi hai bên thảo luận về khả năng hợp tác.

Apple không nêu chi tiết họ đã giải quyết tranh chấp thế nào. Masimo chưa đưa ra bình luận.

Việc kích hoạt lại sẽ thông qua bản cập nhật iOS 18.6.1 và watchOS 11.6.1. Tính năng này sử dụng cảm biến ở mặt sau của Apple Watch để đo lượng oxy trong máu của người đeo.

Rắc rối về cảm biến trên đồng hồ thông minh của Apple đã kéo dài vài năm, nhưng trở thành tâm điểm vào tháng 10/2023, khi Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) cho rằng Apple vi phạm bằng sáng chế của Masimo.

Joe Kiani, CEO Massimo, nói công ty sẵn sàng dàn xếp, nhưng Apple từ chối vì bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ khiến công ty phải xin cấp phép công nghệ cảm biến oxy trong máu cho các mẫu Apple Watch trong tương lai. Thay vào đó, hãng loại tính năng đo oxy trong máu khỏi các mẫu Apple Watch bán ra từ đầu 2024. Công nghệ này lần đầu được giới thiệu trên Watch Series 6 năm 2020 và có mặt trên tất cả thiết bị đeo của Apple cho đến trước lệnh cấm.

Huy Đức (Theo Apple Insider, Reuters)