Công ty có trả tiền cho nhân viên còn dư ngày nghỉ phép năm 2025?

Tôi nghe thông tin người lao động vẫn đang làm việc tại công ty thì sẽ không được thanh toán tiền cho những ngày phép năm 2025 còn dư.

Điều này khiến tôi khá băn khoăn vì chưa rõ căn cứ pháp lý cụ thể ra sao. Vì vậy, tôi mong được làm rõ để tránh hiểu sai và ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân.

Tôi đang còn 3 ngày phép năm 2025 chưa sử dụng. Giả sử đến hết ngày 31/12/2025 tôi vẫn chưa nghỉ hết thì liệu công ty có trách nhiệm chi trả tiền cho những ngày phép chưa nghỉ hay không?

Bên cạnh đó, tôi cũng muốn hỏi thêm: Nếu xin nghỉ phép năm đúng quy định nhưng công ty từ chối với lý do cuối năm công việc nhiều, cần giải quyết gấp, dẫn đến việc tôi không thể sử dụng hết số ngày phép năm thì quyền lợi sẽ được giải quyết như thế nào?

Độc giả Kim Thuyên

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn