Công ty có được giữ tiền thưởng Tết Âm lịch 2026 của nhân viên?

Căn cứ kết quả kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của từng người trong năm 2025, công ty tôi thưởng Tết Âm lịch 2026 từ 0,5 đến 2 tháng lương cho mỗi nhân viên.

Tôi và nhiều đồng nghiệp khá hài lòng với mức thưởng này. Tuy nhiên, ngay sau đó công ty lại thông báo chỉ chi trả 50% tiền thưởng trước Tết, 50% còn lại sẽ trả vào tháng 6/2026, với điều kiện đến thời điểm đó người lao động vẫn còn làm việc tại công ty.

Điều này khiến nhiều người băn khoăn vì tiền thưởng đã được công bố cụ thể nhưng lại bị giữ lại một phần và kèm theo điều kiện tiếp tục làm việc. Quản lý trực tiếp giải thích rằng pháp luật không bắt buộc công ty phải thưởng Tết nên việc công ty có thưởng đã là tốt, còn phần còn lại thì ai tiếp tục làm việc sẽ được nhận chứ đâu bị mất mà lo.

Tôi muốn hỏi: Việc công ty giữ lại 50% tiền thưởng Tết và chỉ chi trả nếu người lao động còn làm việc vào tháng 6/2026 có phù hợp với quy định pháp luật hay không?

Độc giả Thi Lan

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn