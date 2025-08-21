Công ty CMC OpenAI ra mắt

Tập đoàn CMC ra mắt công ty CMC OpenAI (C-OpenAI) sáng 21/8, phát triển các công cụ AI mang bản sắc Việt Nam.

C-OpenAI được xây dựng trên nền tảng 25 công nghệ lõi do CMC nghiên cứu và phát triển, gồm thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), xử lý giọng nói và hồ dữ liệu (Data Lake House). Toàn bộ hệ thống của C-OpenAI vận hành trên hạ tầng CMC Cloud, bảo đảm chủ quyền dữ liệu Việt Nam.

Theo ông Đặng Văn Tú, Tổng giám đốc CMC OpenAI, các công nghệ này đã được thương mại hóa và xuất hiện trên bảng xếp hạng quốc tế. Doanh nghiệp định hướng ứng dụng AI vào nhiều lĩnh vực như trợ lý ảo pháp lý quốc gia, trợ lý công dân, giáo dục, y tế, tài chính - ngân hàng, sản xuất và hành chính công.

Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính. Ảnh: CMC

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC, cho rằng việc thành lập CMC OpenAI là bước tiến mới của doanh nghiệp. "32 năm trước, chúng tôi khởi đầu với giấc mơ đưa Việt Nam lên bản đồ công nghệ thế giới. Và hôm nay, sự ra mắt công ty CMC OpenAI là bước tiến để cùng đất nước vươn lên trong kỷ nguyên chuyển đổi AI", ông Chính nói.

CMC đặt mục tiêu đến năm 2028 trở thành tập đoàn chuyển đổi số và chuyển đổi AI toàn cầu, doanh thu trên một tỷ USD, tăng trưởng trên 20% mỗi năm, với quy mô 10.000 nhân sự, trong đó 40% là nhân lực AI. Đến năm 2030, doanh nghiệp hướng đến top 5 công ty công nghệ số Việt Nam, đủ sức cạnh tranh với các quốc gia tiên tiến.

Tại buổi ra mắt C-OpenAI, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá đây là mô hình doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu cho kỷ nguyên phát triển dựa trên tri thức. Ông nhấn mạnh tri thức cũng là một loại vốn. Bộ khuyến khích các doanh nghiệp khoa học công nghệ được thành lập mới dựa trên mô hình kết hợp giữa vốn và tri thức, giữa tài sản vật chất và tài sản trí tuệ.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: CMC

Theo Bộ trưởng, thời chuyển đổi số đòi hỏi công nghệ toàn cầu nhưng dữ liệu địa phương. "Có những ứng dụng toàn cầu như ChatGPT, nhưng cũng có vô vàn ứng dụng quốc gia. Sự kết hợp toàn cầu và địa phương sẽ giúp thế giới phát triển bền vững hơn, và đây là cơ hội của những quốc gia đang phát triển như Việt Nam", ông nói.

CMC OpenAI có lợi thế là nguồn dữ liệu và các bài toán Việt Nam. Lợi thế của công ty còn đến từ mã nguồn mở AI và trí tuệ, sự linh hoạt của người Việt. Bộ trưởng cho rằng, công nghệ mở sẽ giúp các quốc gia làm chủ công nghệ mà mình sử dụng, từ đó tạo dựng niềm tin trong bối cảnh thế giới chuyển dịch mạnh mẽ từ thực sang số.

