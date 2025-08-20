Hai AI 'nội địa' trong top 10 sử dụng nhiều nhất Việt Nam

AI Hay và Kiki nằm trong số những nền tảng AI được dùng nhiều nhất tại Việt Nam, vượt trên một số nền tảng nước ngoài nổi tiếng.

Báo cáo Thị trường AI tiêu dùng Việt Nam 2025 do Decision Lab công bố ngày 19/8 cho thấy Việt Nam là thị trường có độ cởi mở cao với AI, khi 78% người tham gia khảo sát sử dụng AI trong ba tháng qua, và mỗi người sử dụng khoảng hai công cụ.

Trong số đó, ChatGPT được sử dụng nhiều nhất, đạt 81%. Gemini và Meta AI có tỷ lệ lần lượt 51% và 36%. Trong 10 nền tảng AI, AI Hay của Việt Nam đứng thứ sáu với 9%, ngang bằng Grok, còn Kiki đứng thứ 9 với 3%. Perplexity và Claude - hai nền tảng AI nổi tiếng thế giới, đạt tỷ lệ 2% tại Việt Nam.

Các nền tảng AI được dùng nhiều tại Việt Nam theo khảo sát của Decision Lab. Ảnh chụp màn hình

Báo cáo được xây dựng từ khảo sát trực tuyến với nhóm người dùng từ 18 tuổi trở lên, phân bổ cân bằng theo độ tuổi, thu nhập và khu vực thành thị, nông thôn, trong tuần cuối tháng 7. Decision Lab nhận định, dù thị trường có sự hiện diện mạnh mẽ của các sản phẩm quốc tế, nền tảng AI trong nước ghi dấu ấn nhờ sự gần gũi với người dùng Việt.

AI Hay, nền tảng kết hợp giữa mạng xã hội và AI tạo sinh do kỹ sư Việt phát triển đứng thứ hai về độ hài lòng, với điểm số 47%. ChatGPT dẫn đầu danh sách với 51%, trong khi Gemini 36%. Các nền tảng như Meta AI, Copilot, DeepSeek đạt dưới 30% trong khảo sát.

Về cách dùng AI của người Việt, khảo sát cho thấy ChatGPT được coi là "trợ thủ đa năng" cho dịch thuật, nghiên cứu và công việc chuyên môn, trong khi Gemini và DeepSeek đóng vai trò hỗ trợ học kỹ năng, kiến thức mới, Meta AI được ưa chuộng cho trò chuyện thường ngày. AI Hay trở thành "cầu nối giữa giáo dục và giải trí", thường được dùng để học tập và bắt kịp xu hướng đang thịnh hành.

Bản địa hóa AI - yếu tố giúp AI Việt cạnh tranh đối thủ ngoại

Dựa trên kết quả khảo sát, các chuyên gia Decision Lab đánh giá ba yếu tố then chốt để giúp AI phổ cập hơn đến người dùng Việt gồm: tính khả chi - đảm bảo mọi người đều có thể tiếp cận nhờ các tính năng miễn phí hoặc chi phí thấp; dễ sử dụng - mang đến công cụ trực quan, đa năng và kết nối liền mạch giữa các nền tảng; độ chính xác - cung cấp thông tin đáng tin cậy, theo thời gian thực để xây dựng niềm tin.

Bên cạnh đó, để thành công tại Việt Nam, các chuyên gia cho rằng số lượng tính năng là chưa đủ. "Người dùng Việt đặt nặng yếu tố gần gũi văn hóa, nghĩa là nắm vững tiếng Việt, thấu hiểu sắc thái địa phương và tạo nội dung phù hợp với bối cảnh xã hội - văn hóa", báo cáo nêu.

Theo chuyên gia, AI Việt có thể thu hút người dùng nhờ tiếng Việt thuộc nhóm "low-resource language", tức ngôn ngữ ít dữ liệu số hóa trên Internet. Nhiều chatbot AI hỗ trợ tiếng Việt như Meta AI, ChatGPT, Gemini, nhưng tài nguyên tiếng Việt để đào tạo mô hình ngôn ngữ lớn phía sau chỉ chiếm dưới 1%.

Một người truy cập website của một công cụ AI trên máy tính. Ảnh: Nhựt Nam

Tại cuộc họp về việc xây dựng bộ dữ liệu tiếng Việt đầu tháng này, ông Trần Việt Hùng, đại diện dự án ViGen, đánh giá việc thiếu bộ dữ liệu tiếng Việt chất lượng cao để đào tạo AI dẫn tới khả năng xử lý tiếng Việt chưa tự nhiên, nên người Việt chưa thể tận dụng thế mạnh của AI. Ông cho biết trong năm nay sẽ công bố bộ dữ liệu tiếng Việt quy mô nhất, chứa kiến thức từ mẫu giáo đến đại học, cho phép xây dựng mô hình AI với trình độ tương đương sinh viên tốt nghiệp.

Đây cũng là xu hướng trên thế giới. Tại Trung Quốc, AI như Baidu Ernie Bot, Alibaba Qwen được huấn luyện chủ yếu bằng dữ liệu tiếng Trung, tối ưu cho tìm kiếm, thương mại điện tử và dịch vụ công, đồng thời xử lý tốt các khái niệm văn hóa, thành ngữ và tuân thủ luật pháp nội bộ. Tại Ấn Độ, Sarvam AI hướng đến hỗ trợ các ngôn ngữ tại nước này nhằm phổ cập AI tới hơn một tỷ dân, đặc biệt ở vùng nông thôn.

Đại diện AI Hay cũng cho rằng việc hiểu người dùng Việt là một trong các yếu tố giúp sản phẩm trong nước tự tin cạnh tranh với nước ngoài. Ví dụ, AI có thể hiểu được các câu hỏi dù người dùng nhập liệu chưa chuẩn. Bên cạnh đó, họ có thể nhanh chóng đưa ra các bản cập nhật để đáp ứng nhu cầu. Ví dụ đầu tháng 7, dự án bổ sung tính năng tra cứu địa điểm sau sáp nhập; hay khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đơn vị này xây dựng tính năng dùng AI dự đoán khả năng đỗ đại học, thu hút một triệu lượt sử dụng ngay trong ngày đầu tiên.

"Kết quả cho thấy dự án trong nước có thể nhanh chóng xây dựng sản phẩm và mang lại giá trị thiết thực - điều mà nhiều dự án quốc tế chưa đạt được", đại diện AI Hay cho biết.

Theo báo cáo của Decision Lab, người Việt ứng dụng AI trong nhiều hoạt động, nổi bật là để trò chuyện, với tỷ lệ 40%; cập nhật thông tin công việc 37%; học kỹ năng và kiến thức mới 34%; dịch thuật 33%. Với công việc trong sinh hoạt hằng ngày như lên kế hoạch, mua sắm, hay quản lý việc nhà, báo cáo cho thấy mức độ tham gia cao nhưng tỷ lệ ứng dụng AI còn thấp. Theo các nhà phân tích, việc này mở ra cơ hội cho các giải pháp tùy chỉnh cho người Việt.

Hồi tháng 7, Báo cáo Chỉ số AI thế giới do Mạng lưới Nghiên cứu thị trường độc lập toàn cầu WIN công bố cũng cho thấy Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu trong 40 thị trường được khảo sát trên toàn cầu về mức độ cởi mở với AI, nhưng tỷ lệ sử dụng thường xuyên thấp. Trong số 900 người được khảo sát, 60% nói ít nhất một lần trải nghiệm AI, nhưng chỉ 3% đang sử dụng hàng ngày.

Decision Lab là công ty nghiên cứu thị trường Việt Nam, đối tác độc quyền của YouGov - hãng nghiên cứu quốc tế nổi tiếng thành lập tại Anh. Các khảo sát được thực hiện trên nền tảng nghiên cứu trực tuyến của YouGov cho thị trường Đông Nam Á.

Lưu Quý