Công ty bà Nguyễn Thị Mai Thanh thâu tóm dự án điện gió nghìn tỷ

REE sẽ nhận chuyển nhượng 100% vốn Công ty Điện gió Phú Cường, đơn vị thực hiện dự án nhà máy điện gió cùng tên tại TP Cần Thơ.

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (mã chứng khoán: REE) do bà Nguyễn Thị Mai Thanh làm Chủ tịch mới thông báo để công ty con là REE Energy nhận chuyển nhượng tối đa 100% vốn của Điện gió Phú Cường.

Sau thương vụ thâu tóm, Điện gió Phú Cường trở thành công ty con gián tiếp của REE. Doanh nghiệp này sẽ thực hiện cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B tại xã Lai Hòa, TP Cần Thơ (trước đây là thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).

Theo thông tin từ website của Tập đoàn Phú Cường, tổng mức đầu tư cụm nhà máy khoảng 9.140 tỷ đồng. Giai đoạn 1A và 1B có công suất lắp đặt 200 MW, còn giai đoạn 2 là 1.000 MW.

Lãnh đạo REE và Phú Cường trong lễ ký hợp tác dự án điện gió. Ảnh: Fanpage Phú Cường

REE là doanh nghiệp đa ngành với các lĩnh vực chính gồm cơ điện công trình (M&E), hạ tầng nước, môi trường và bất động sản. Đây là một trong hai doanh nghiệp đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

REE tham gia mảng năng lượng từ năm 2010 và đầu tư vào năng lượng tái tạo từ 2019. Họ hiện có hơn 10 công ty con trong lĩnh vực này. Các năm gần đây, năng lượng luôn là lĩnh vực đóng góp doanh thu nhiều nhất với tỷ trọng trên 50%.

Ban lãnh đạo REE từng cho biết đầu tư vào năng lượng tái tạo là hoạt động chiến lược của họ trong những năm tới. Công ty cho rằng các quy định mới về cơ chế đấu giá, mua bán điện và phát triển năng lượng tái tạo có thể tạo sân chơi bình đẳng cho nhà đầu tư, đồng thời đa dạng hóa nguồn năng lượng.

Năm ngoái, REE có tổng doanh thu hơn 10.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, và lãi trước thuế 3.516 tỷ đồng. Tổng tài sản của công ty hiện trên 40.000 tỷ đồng.

Phương Đông