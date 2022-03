Công trình Sài Gòn hơn 100 năm trước qua ống kính người Pháp

Một góc chợ Gò Vấp cuối thế kỷ 19 được giới thiệu trong sách "Nam Kỳ và cư dân" của J. C. Baurac - bác sĩ thuộc địa người Pháp từng đến Việt Nam vào giai đoạn này. Hình thành từ năm 1897, chợ Gò Vấp là một trong bốn chợ cổ nhất Sài Gòn - Gia Định xưa. Theo tài liệu "Lịch sử Gò Vấp và TP HCM" (đăng trên cổng thông tin điện tử quận Gò Vấp), nguồn gốc của địa danh là do ở nơi gò cao này có một rừng cây vắp bao phủ, người xưa ghép nối lại thành Gò Vắp, lâu ngày truyền tụng nói trại đi thành Gò Vấp.



Tác phẩm nằm trong bộ sách gồm hai cuốn của J. C. Baurac, chia làm hai phần - miền Đông và miền Tây Nam kỳ, phát hành trong nước hồi giữa tháng 3. Ảnh trong sách do Baurac tự chụp hoặc sưu tầm từ các nhiếp ảnh gia.