Công thức trường thọ của chuyên gia làm đẹp 102 tuổi

Nhật BảnCụ bà Tomoko Horino duy trì sức khỏe và sự nghiệp hơn 60 năm nhờ kỷ luật ăn uống, tự tạo niềm vui và tập thể dục ngay trong bồn tắm.

Cụ Horino, sống tại thành phố Fukushima, vừa đón sinh nhật lần thứ 102 hôm 9/4. Dù tuổi cao, mỗi ngày cụ vẫn tự bắt xe buýt di chuyển quãng đường 7 km đến chỗ làm và đều đặn tham gia các buổi đào tạo sản phẩm mới. Tháng 8/2023, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã công nhận cụ là "Tư vấn viên làm đẹp lớn tuổi nhất thế giới". Những kinh nghiệm đúc kết suốt đời người vừa được cụ chia sẻ trong cuốn sách102 tuổi: Khỏe hơn và đẹp hơn hiện tại.

Cụ bà có sở thích xem phim cổ trang Nhật Bản. Ảnh: Asahi Shimbun Publications

Trong sách, cụ Horino tiết lộ triết lý sống cốt lõi nằm ở việc làm chủ cảm xúc và trân trọng thực tại. Cụ tin rằng một tinh thần phấn chấn là chìa khóa mở ra cuộc sống khỏe mạnh. Bà cụ 102 tuổi xem việc trang điểm mỗi sáng là nghi thức quan trọng để nạp năng lượng và tự tạo niềm vui. "Người cần hạnh phúc nhất không phải ai khác mà là chính bạn, vì bạn phải sống với bản thân mình suốt cả cuộc đời", cụ nói.

Nữ tư vấn viên kỳ cựu tự nhận mình là bậc thầy trong việc giữ cân bằng cảm xúc thông qua những sở thích giản dị như thời trang, làm đồ thủ công và ẩm thực. Cụ tìm thấy niềm vui khi chạm vào những vật dụng xinh xắn, tự tay sáng tạo hay thưởng thức món ngon. Thay vì đặt những mục tiêu dài hạn xa vời, cụ tập trung sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. "Cốt lõi con người tôi nằm ở câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không tận hưởng niềm vui ngay bây giờ?", cụ chia sẻ.

Bên cạnh tinh thần lạc quan, kỷ lục gia người Nhật tuân thủ nghiêm ngặt thời gian biểu sinh hoạt. Cụ thức dậy lúc 6h30 mỗi ngày, rửa tay sạch sẽ trước khi vệ sinh răng miệng. Thói quen ăn ba bữa đúng giờ được cụ duy trì từ nhỏ: ăn sáng lúc 8h30, ăn trưa lúc 13h và ăn tối vào 19h.

Cụ Horino luôn bắt đầu ngày mới bằng việc trang điểm. Ảnh: Asahi Shimbun Publications

Dù dậy sớm, cụ chọn ăn sáng muộn vì chưa cảm thấy đói ngay, đồng thời muốn dành thời gian thư giãn xem phim cổ trang và chuẩn bị bữa ăn. Thực đơn của cụ mang đậm nét truyền thống Nhật Bản với định lượng cơm trắng 150 gram mỗi bữa, luôn ăn kèm súp miso và củ cải vàng muối chua.

Để duy trì sự dẻo dai, cụ Horino sáng tạo các bài tập độc đáo thực hiện ngay trong bồn tắm vào cuối ngày. Nhận thấy người già dễ té ngã do cứng khớp cổ chân, cụ đặt chân lên bậc bồn tắm, gập duỗi mắt cá 30 lần. Với đôi tay vốn hoạt động nhiều trong công việc, cụ massage bằng cách duỗi thẳng tay ra trước, nắm mở bàn tay 30 nhịp. Cụ cũng ngăn ngừa đau mỏi vai gáy bằng động tác gập khuỷu tay, ép hai xương bả vai lại gần nhau rồi vươn thẳng tay lên cao, lặp lại 30 lần.

Sự nghiệp bán mỹ phẩm của cụ Horino bắt đầu từ năm 1962 và kéo dài bền bỉ hơn 6 thập kỷ, trở thành minh chứng sống động cho triết lý sống vui, sống khỏe mà cụ theo đuổi.

Cụ Horino tự nghĩ ra bài tập trong bồn tắm để duy trì sự dẻo dai. Ảnh: Asahi Shimbun Publications

Bình Minh (Theo Asahi Shimbun Publications, The Sing Tao Headlines)