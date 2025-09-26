Công thức trường thọ của bác sĩ U100

MỹỞ tuổi 96, nghỉ hưu 4 năm, bác sĩ nhãn khoa Ira Eliasoph vẫn lái xe đi thăm bạn bè, vẽ tranh và tham gia một nghiên cứu về sự trường thọ.

Đôi tay từng thực hiện vô số ca phẫu thuật tinh vi của ông vẫn vững vàng một cách đáng kinh ngạc. "Tôi nghỉ hưu không phải vì sức khỏe sa sút", ông chia sẻ. "Tôi vẫn có thể phẫu thuật mà không bị run tay. Các bác sĩ nội trú trẻ còn lo lắng hơn cả tôi."

Bí quyết cho cuộc đời dài gần một thế kỷ và sự nghiệp y khoa kéo dài 70 năm của ông không nằm ở những phương pháp phức tạp, mà gói gọn trong những nguyên tắc được người cha danh tiếng, bác sĩ Benjamin Eliasoph, truyền dạy từ khi ông mới lên 6.

Người cha, một nhà tiên phong trong lĩnh vực y tế khi thiết kế lều oxy vào năm 1921, đã định hướng cho con trai mình một chế độ ăn ít chất béo từ rất sớm. "Tôi đã luôn cẩn trọng với chế độ ăn của mình", ông Eliasoph nói.

Thực đơn của ông thường giàu protein từ gà tây và thịt bò muối băm, kết hợp với nhiều rau củ như đậu xanh và khoai lang. Để thỏa mãn sở thích đồ ngọt, ông chỉ cho phép mình "hai hoặc ba muỗng cà phê" kem, một sự kỷ luật tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại là nền tảng cho sức khỏe bền bỉ.

Bác sĩ Ira Eliasoph thời trẻ (trái) và hiện tại. Ảnh: Ira Eliasoph

Chế độ ăn này vô tình tương đồng với các khuyến nghị hiện đại. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet cho thấy việc giảm tiêu thụ chất béo bão hòa và tăng cường rau quả có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch tới 30%, vốn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người cao tuổi.

Bên cạnh dinh dưỡng, ông Eliasoph còn có một triết lý sống tối giản về việc quản lý căng thẳng, điều mà ông đã truyền lại cho các con cháu chắt. "Trường hợp khẩn cấp thực sự duy nhất là khi nhà bạn cháy", ông thường nói. "Còn lại, hầu hết đều có thể đợi vài giờ hoặc sang ngày hôm sau".

Quan điểm này giúp ông duy trì sự bình tĩnh và minh mẫn, ngay cả khi đối mặt với những thách thức trong phòng mổ. "Tôi mừng vì trí não mình vẫn minh mẫn", ông nói. "Tôi cũng gặp vài khó khăn với mấy ca phẫu thuật, nhưng nhìn chung tôi vẫn ổn".

Tinh thần không ngại thử thách đã được tôi luyện từ khi ông còn là một cậu bé ở các trại hè nội trú, hăng hái học bơi, cưỡi ngựa và chèo thuyền. Nối nghiệp cha, ông bước vào y khoa, ban đầu là phẫu thuật tổng quát trước khi tìm thấy đam mê đích thực với nhãn khoa. "Tôi đã chọn một lĩnh vực phù hợp với tài năng và sở thích của mình", ông chia sẻ, lý giải cho sự tận tâm xuyên suốt sự nghiệp.

Sự cống hiến đó không chỉ dừng lại ở phòng khám. Năm 1955, với tư cách sĩ quan y tế Hải quân, ông đã tham gia một nhiệm vụ cứu người đầy rủi ro. Ông cũng là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu được bình duyệt và tự mình phát triển các dụng cụ phẫu thuật mới.

Mỗi sáng, ông đều bắt đầu ngày mới với các loại vitamin bổ sung. "Với tôi, vitamin C là thiết yếu", ông nhấn mạnh, nhắc lại "lịch sử lâu dài của bệnh scurvy". Ông cũng uống vitamin B12 và axit folic (B9), những vi chất được khoa học chứng minh là có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chức năng não và ngăn ngừa suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác.

Hiện, Eliasoph sống độc lập trong căn nhà của mình, nhưng không hề cô độc. Ông tin rằng mối liên kết gia đình bền chặt là một trong những trụ cột của sự trường thọ. Ông thường xuyên gọi điện cho các con ở xa, và vài lần một tuần, người con riêng của vợ lại mang đồ ăn đến thăm. Ông vẫn tự lái xe 20 phút đến câu lạc bộ bãi biển, nơi ông và người vợ quá cố từng lui tới, để gặp gỡ bạn bè.

Niềm vui giản dị của ông còn đến từ chú mèo Bandit, được ông nhận nuôi sau một cuộc đại phẫu vào năm 2015. "Chú mèo Bandit này thật tuyệt vời", ông mỉm cười. "Chẳng cần đến bác sĩ tâm lý làm gì".

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo về phẫu thuật tổng quát, bác sĩ Eliasoph phục vụ trong Hải quân Mỹ với tư cách là sĩ quan y tế trên các tàu vận tải hải quân. Ông nhận bằng sau đại học về Nhãn khoa tại trường Y khoa Sau đại học (Đại học New York), tiếp đó là chương trình nội trú về Phẫu thuật Nhãn khoa tại trường Y Mount Sinai.

Ông Eliasoph từng là trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Mắt tại Bệnh viện Cựu chiến binh Bronx và trưởng khoa Nhãn khoa tại Bệnh viện và Nhà an dưỡng Do Thái, đồng thời giữ chức danh giáo sư lâm sàng của trường Y Icahn tại Mount Sinai. Ông cũng là tác giả của nhiều bài báo khoa học có bình duyệt, trong đó nhiều bài vẫn được trích dẫn cho đến ngày nay.

Trong nhiều năm, ông Eliasoph đã phát triển kỹ thuật phẫu thuật, thiết kế các dụng cụ dùng trong phẫu thuật nhãn khoa. Ngoài niềm đam mê giảng dạy, bác sĩ Eliasoph còn là thành viên của Hội Lịch sử Nhãn khoa Cogan, tác giả của một số bài báo về lịch sử ngành nhãn khoa.

Bình Minh (Theo Business Insider)