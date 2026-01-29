ĐH Tôn Đức Thắng dự kiến chuyển sang xét kết hợp, mở 10 ngành mới

Trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ tổng hợp điểm học bạ và tốt nghiệp THPT để tuyển sinh thay vì xét riêng từng đầu điểm như trước.

Ngày 28/1, trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) cho biết dự kiến tuyển gần 7.100 sinh viên cho 51 ngành.

Trường sử dụng 3 phương thức xét tuyển gồm: Tuyển thẳng; Điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM; Xét tổng hợp.

Công thức tính điểm xét tuyển tổng hợp: Điểm xét tuyển (thang 100) = Điểm năng lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên

Trong đó, điểm năng lực là tổng điểm thi tốt nghiệp THPT và trung bình học bạ 6 kỳ theo tổ hợp ba môn xét tuyển. Điểm ưu tiên thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm cộng sẽ do trường quy định và công bố sau.

Công thức tính điểm năm 2026 của trường Đại học Tôn Đức Thắng:

Nhóm thí sinh Công thức tính điểm thi tốt nghiệp THPT Công thức tính điểm học bạ Tốt nghiệp năm 2026 (Điểm môn 1 + môn 2 + môn 3x2) x 2.5 (Điểm trung bình 6 học kỳ môn 1 + môn 2 + môn 3x2) x 2.5 Tốt nghiệp trước năm 2026 (Điểm môn 1 + môn 2 + môn 3x2) x 2.5 Bằng điểm thi tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp 2022-2026, có điểm SAT, ACT và xét vào chương trình tiếng Anh, dự bị đại học bằng tiếng Anh Tổng điểm SAT/16 hoặc tổng điểm ACT x 25/9 (Điểm trung bình 6 học kỳ môn 1 + môn 2 + môn 3x2) x 2.5 Tốt nghiệp THPT nước ngoài, đăng ký vào chương trình tiếng Anh, dự bị đại học bằng tiếng Anh. Bằng điểm học bạ (Điểm trung bình 6 học kỳ môn 1 + môn 2 + môn 3x2) x 2.5 Tốt nghiệp 2022-2026 xét vào chương trình liên kết quốc tế, dự bị đào tạo quốc tế Điểm môn 1 + môn 2 + môn 3x2) x 2.5

hoặc dùng tổng điểm SAT/16 hoặc tổng điểm ACT x 25/9 hoặc dùng điểm bài phỏng vấn, điểm học bạ (Điểm trung bình 6 học kỳ môn 1 + môn 2 + môn 3x2) x 2.5

Trường Đại học Tôn Đức Thắng dự kiến mở 10 ngành, chuyên ngành mới, gồm: Công nghệ tài chính, Khoa học y sinh, Quan hệ quốc tế, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin, Kiến trúc đô thị, Khoa học dữ liệu, Nghệ thuật số (chuyên ngành Thiết kế truyền thông số); Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành Truyền thông và tiếp thị thể thao), Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững).

Danh sách các ngành tuyển sinh năm 2026

Năm ngoái, trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển hơn 7.000 sinh viên bằng 4 phương thức: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét học bạ; Điểm thi tốt nghiệp THPT; Điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM.

Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT khoảng 22-34,25/40.

Sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: TDTU

Lệ Nguyễn