Công thức tính điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Kinh tế - Luật

Trường Đại học Kinh tế - Luật chủ yếu xét tuyển kết hợp từ điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ và đánh giá năng lực.

Ngày 9/2, trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), Đại học Quốc gia TP HCM, cho biết dự kiến tuyển 3.200 sinh viên, tăng 500 so với năm ngoái.

Tối đa 5% chỉ tiêu được dành để tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Còn lại, trường xét bằng phương thức tổng hợp.

Điểm xét tuyển = Điểm học lực + Điểm thưởng + Điểm ưu tiên

Trong đó, điểm học lực là tổng của điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ và đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức. Điểm thưởng dự kiến dành cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc học sinh thuộc 149 trường diện ưu tiên xét tuyển của Đại học Quốc gia TP HCM.

Thí sinh có chứng chỉ quốc tế (IB, A-level, SAT, ACT) hay không tham gia thi đánh giá năng lực, thi tốt nghiệp THPT 2026 (thí sinh tự do) vẫn được tham gia xét tuyển tổng hợp.

Tỷ trọng từng thành phần, bài thi thay thế (nếu thiếu điểm thành phần), quy đổi chứng chỉ quốc tế sẽ được công bố trước ngày 15/2.

6 tổ hợp tuyển sinh của Đại học Kinh tế - Luật gồm: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh), X25 (Toán, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế - Pháp luật), X26 (Toán, Tiếng Anh và Tin học).

Năm ngoái, trường Đại học Kinh tế - Luật lấy điểm chuẩn khoảng 23,5-28,08, cao nhất là ngành Kinh doanh quốc tế.

Học sinh trường THPT Chi Lăng, Gia Lai, tham quan trường Đại học Kinh tế - Luật, ngày 15/1. Ảnh: UEL

Lệ Nguyễn