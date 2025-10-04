Công thức nước uống giúp tài tử U70 'lão hóa ngược'

Trung QuốcỞ tuổi 68, diễn viên Hong Kong Lữ Lương Vỹ vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ với món đồ uống tự làm tại nhà từ cần tây, khổ qua và các loại rau củ khác.

Trên trang cá nhân gần đây, ngôi sao tiết lộ bí quyết giúp ông duy trì vẻ ngoài rạng rỡ và cơ thể khỏe mạnh là nhờ một loại thức uống tự làm mà ông gọi là "súp năng lượng giải độc". Công thức được nam diễn viên chia sẻ có 60 gam cần tây, 70 gam khổ qua, 50 gam cà rốt, 20 gam táo và một phần tư quả chanh. Cách chế biến cũng không phức tạp gồm rửa sạch các nguyên liệu, cắt nhỏ cần tây, khổ qua, táo và cà rốt rồi cho vào máy xay, sau đó vắt thêm nước cốt chanh tươi, cho một ít nước và xay lại cho đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn.

Theo Lữ Lương Vỹ, loại nước uống này không chỉ giúp tăng cường trao đổi chất, thải độc tố mà còn bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. "Tôi uống nó mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Nó giúp tôi giải độc và phục hồi năng lượng", ông nói.

Ngoài khả năng diễn xuất, ngôi sao Hong Kong Lữ Lương Vỹ ở tuổi 68 còn được biết đến với thân hình săn chắc và vẻ ngoài thách thức tuổi tác. Ảnh: Weibo

Nam diễn viên cũng cho hay đây là một lựa chọn bổ dưỡng cho bữa tối, đặc biệt với những người đang theo chế độ nhịn ăn gián đoạn. "Nó rất dịu nhẹ với cơ thể và mang lại cảm giác dễ chịu sau khi uống", ông chia sẻ.

Bên cạnh "súp năng lượng", Lữ Lương Vỹ tiết lộ chế độ ăn chống lão hóa của ông còn có một "siêu thực phẩm" khác là hành tây. Ông mô tả đây là "loại rau thông minh" giúp tăng cường sức khỏe đường ruột. Hành tây rất giàu quercetin, một chất có đặc tính chống viêm mạnh mẽ, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ngăn ngừa Alzheimer, chống ung thư và điều hòa đường huyết.

Lữ Lương Vỹ sinh ở Sài Gòn năm 1956, cha là người Hoa sang Việt Nam từ thập niên 1940. Năm 1967, Lữ Lương Vỹ tới Hong Kong định cư, 10 năm sau gia nhập đài TVB. Ông nổi tiếng với các phim Bến Thượng Hải, Tuyết sơn phi hồ, Tân Bao Thanh Thiên, Thư kiếm ân cừu lục. Tài tử còn thành công với các phim điện ảnh Bả Hào, Hoàng đế Thượng Hải, Thất kiếm. Những năm gần đây, Lữ Lương Vỹ tham gia Phi hồ ngoại truyện, Thiên Long Bát Bộ 2021, Nộ hỏa, Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện.

Bình Minh (Theo The Star)