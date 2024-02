Công nhân nhận muối, lì xì ngày đầu trở lại nhà máy

Chị Hoàng Thị Thơm, 38 tuổi, là công nhân may mắn nhất Tổ may 1 khi được lì xì 200.000 đồng vì "tiền đỏ giống màu áo đỏ, may mắn cả năm". Gắn bó với xưởng may đã 18 năm, chị mong ước năm nay ai cũng được tăng thu nhập "10 triệu đồng trở lên".

Chị Thơm cho biết sẽ dùng 200.000 đồng này mua trái cây, bánh kẹo chia cho chị em trong tổ để cùng lấy may.